Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Arşiv değeri çok büyük Üç bin dört yüz yıllık tablet bulundu
HATAY

Arşiv değeri çok büyük: ​Üç bin dört yüz yıllık tablet bulundu

Arşiv değeri çok büyük: Üç bin dört yüz yıllık tablet bulundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Aççana Höyük, eski Alalah kentinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, yaklaşık 3 bin 400 yıllık tablet bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aççana Höyük antik kenti
Aççana Höyük antik kenti

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Murat Akar, bulunan çivi yazılı tabletle ilgili, “Buluntu bizim için önemli. Özellikle Tunç Çağı içerisinde çivi yazılı metinlere ulaşabilmek o kadar kolay değildir. Her zaman böyle bir veriyi elde etme şansınız olmuyor. Gün yüzüne çıkarılan tablet, 20 yıllık kazı çalışmalarında bizleri heyecanlandıran bir buluntu oldu. Arşiv değeri büyük’’ dedi.

KRALI ÖĞRENECEĞİZ

  • Tablette “bir krala yapılan ödemelerden” bahsedildiğini anlatan Akar, şunları kaydetti: ‘’Ancak kralın kim olduğu ve ismi hakkında fikir sahibi değiliz. Tablet bizim için yine de çok önemli, milattan önce bin 400 ile bin 350 yıllarına ait zaman dilimi içerisinde. Bölgede tarihsel süreçte Mitanni ile Hitit İmparatorluğu arasında bir kavganın olduğunu, bu kavganın arasında kalan bölgesel krallığın da aslında bir zaman Hitit bir zaman ise Mitanni imparatorluklarına hizmet ettiğini biliyoruz. Tablet bu anlamda bizim için önemli. Aynı zamanda mevcut kralın kime hizmet ettiğini öğreneceğiz.’’

Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular: Kilosu 3 bin avroya alıcı buluyor
GÜNDEM
Amanos Dağlarında dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular: Kilosu 3 bin avroya alıcı buluyor
Abone Ol Google News
Zulüm dur durak bilmiyor

Zulüm dur durak bilmiyor

​Savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı.
Polislere halktan büyük destek

Polislere halktan
büyük destek

Polislerin görevlerinden uzaklaştırılmasına tepki çığ gibi büyüdü.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

Bakan Koca, son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Yunanistan'ın tezleri <br>canlı yayında çöktü

Yunanistan'ın tezleri
canlı yayında çöktü

Altun'un açıklaması Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i afallattı.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Kudüs'ten vazgeçtiler

Kudüs'ten vazgeçtiler

​BAE'nin İsrail'deki büyükelçiliği nereye açacağı kesinleşti.
İstanbul'a gelecek

İstanbul'a gelecek

​Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.
Müjdenin saati <br>belli oldu

Müjdenin saati
belli oldu

Erdoğan'ın açıklaması merakla bekleniyor.
Borsada<br>'müjde' etkisi

Borsada
'müjde' etkisi

​Son 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı.
Ankara'da <br>ateş yasağı

Ankara'da
ateş yasağı

​Valilik açıklama yaptı.
Altı il için yağış uyarısı

Altı il için yağış uyarısı

Sıcaklıklar 10 derece düşecek.
İstanbul'da esrarengiz olay

İstanbul'da esrarengiz olay

​27 köpek aniden kayboldu, zehirlenme şüphesi var.
Makyavelist Prens

Makyavelist Prens

Camdan evine bakmadan bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor.

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak

​1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı hız kesmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.