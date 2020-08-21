Arşiv değeri çok büyük: ​Üç bin dört yüz yıllık tablet bulundu Arşiv değeri çok büyük: Üç bin dört yüz yıllık tablet bulundu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Aççana Höyük, eski Alalah kentinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında, yaklaşık 3 bin 400 yıllık tablet bulundu.

Haber Merkezi 21 Ağustos 2020, 00:03 Yeni Şafak