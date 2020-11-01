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Gündem Artçı deprem nedir? Artçı depremler ne kadar sürer?
İZMİR

Artçı deprem nedir? Artçı depremler ne kadar sürer?

30 Ekim Cuma günü İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşların en büyük telaşlarından biri de artçı depremler oldu. Artçı depremler nasıl olur? Gerçekleştiği zaman şiddeti ne oluyor? Tüm detaylar haberimizde

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşların umutlu bekleyişi sürüyor.
Vatandaşların umutlu bekleyişi sürüyor.

Cuma günü İzmir'de gerçekleşen deprem bir başka korkuyu daha gündeme getirdi: Artçı depremler.

Depremde binası az da olsa hasar gören vatandaşların yeni gündemi artçı depremler olurken bunlara karşı önlem almak da hayati önem taşıyor.

AA
Vatandaşlar artçı deprem ihtimaline karşı binalarını kontrol ettiriyor.

Artçı deprem nedir?

Artçı depremler ana sarsıntıdan sonra yer kabuğunda bozulan dengenin sağlanması için meydana gelen küçük depremlere deniyor.

Bu tarz depremlerin şiddeti gerçekleşen öncü depreme göre küçük olurken hasar almış binalarda daha büyük tahribatlara yol açıyor.

İzmir depremi sırasında şantiyedeki dev vinç beşik gibi sallandı
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İzmir depremi sırasında şantiyedeki dev vinç beşik gibi sallandı
Seferihisar merkezli İzmir depremi sırasında yaşananlara ait görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir şantiyedeki dev vincin sarsıntı esnasında beşik gibi sallandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Artçı depremler ne sıklıkla sürer?

  • Cuma günü gerçekleşen 6.6 şiddetindeki İzmir depreminin yer kabuğu üzerindeki etkisinin bir ile bir buçuk yıl boyunca artçı depremlere sebep olabileceği düşünülüyor.

İzmir depremi kaç saniye sürdü?
GÜNDEM
İzmir depremi kaç saniye sürdü?

İzmir depreminden sonra kaç tane artçı deprem yaşandı? Şiddeti ne oldu?

Cuma günü gerçekleşen depremde hasar alan binalar tahliye edilirken deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken artçı depremlerden en büyüğü 4.4 şiddetinde yaşandı.

Rıza Bey Apartmanı'nda beton blok kaldırılırken göçük oluştu: 3 kişi boşluğa düştü
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Rıza Bey Apartmanı'nda beton blok kaldırılırken göçük oluştu: 3 kişi boşluğa düştü
İzmir'deki Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartman'ında kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma ekiplerinin çalışması sırasında üzerlerinde oldukları beton blokta göçük oluştu. 3 kişi oluşan boşluğa düştü. O anlar drone kamerasıyla böyle kaydedildi.
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Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor
Hayat

Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi̇ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetersizliği Sendromu) vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Barut, "İlk başta Kovid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor" dedi.

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