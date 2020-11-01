Artçı deprem nedir? Artçı depremler ne kadar sürer?

Cuma günü İzmir'de gerçekleşen deprem bir başka korkuyu daha gündeme getirdi: Artçı depremler.
Depremde binası az da olsa hasar gören vatandaşların yeni gündemi artçı depremler olurken bunlara karşı önlem almak da hayati önem taşıyor.
Artçı deprem nedir?
Artçı depremler ana sarsıntıdan sonra yer kabuğunda bozulan dengenin sağlanması için meydana gelen küçük depremlere deniyor.
Bu tarz depremlerin şiddeti gerçekleşen öncü depreme göre küçük olurken hasar almış binalarda daha büyük tahribatlara yol açıyor.
Artçı depremler ne sıklıkla sürer?
- Cuma günü gerçekleşen 6.6 şiddetindeki İzmir depreminin yer kabuğu üzerindeki etkisinin bir ile bir buçuk yıl boyunca artçı depremlere sebep olabileceği düşünülüyor.
İzmir depreminden sonra kaç tane artçı deprem yaşandı? Şiddeti ne oldu?
Cuma günü gerçekleşen depremde hasar alan binalar tahliye edilirken deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken artçı depremlerden en büyüğü 4.4 şiddetinde yaşandı.