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ARTVİN

Artvin’de sağlık çalışanlarına anlamlı hediye

Artvin’de sağlık çalışanlarının ailelerinden uzak kalmasına gönlü razı olmayan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş, yastık kılıflarına ailelerinin fotoğraflarını bastırarak sağlık çalışanlarına hediye etti. 32 gündür yeni doğan bebeğini göremeyen sağlık çalışanı Serkan Babacan, bebeğinin resmini görünce duygusal anlar yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Artvin Devlet Hastanesi çalışanlarından Serkan Babacan, kızının fotoğrafı olan yastığı görünce duygu dolu anlar yaşadı.
Artvin Devlet Hastanesi çalışanlarından Serkan Babacan, kızının fotoğrafı olan yastığı görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Artvin’de yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ailelerinden uzak kalmasına gönlü razı olmayan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş anlamlı bir davranışta bulundu. Velileri ve öğrencileriyle birlikte yastık kılıflarına sağlık çalışanlarının aileleri ve çocukların fotoğraflarını bastırarak hastanenin yolunu tuttu.

Artvin Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını acil servis kapısında ziyaret eden Büşra Keleş, çocuklarının fotoğrafı baskılı yastıkları hediye etti.

Büşra öğretmen, haftalardır eve gidemeyen ailelere moral olsun diye böyle bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Sağlık çalışanlar bu anlamlı hediyeden dolayı çok mutlu oldukları söyleyerek alkışlarla teşekkür etti.

Yeni doğan bebeğimi 32 gündür görmedi

Artvin Devlet Hastanesi çalışanlarından Serkan Babacan, 32 gün önce eşim doğum yaptığını ifade ederek, "Bebeğimizi sadece o gün kucağıma aldım. Tam 32 gündür ayrı kaldık. Bu benim için güzel moral oldu” diyerek yeni doğan bebeğini resminin yer aldığı yastığa sarıldı.

Haftalardır eşinden ve çocuklarından ayrı kalan hemşire Nesiye Güngör ise bugün eşinin doğum günü olduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.

Büşra öğretmenden sağlık çalışanlarını duygulandıran hediye
FOTOĞRAF 10
Title
Artvin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ailelerinden uzak kalmasına gönlü razı olmayan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş anlamlı bir davranışta bulundu.
Title
Velileri ve öğrencileriyle birlikte yastık kılıflarına sağlık çalışanlarının aileleri ve çocukların fotoğraflarını bastırarak hastanenin yolunu tuttu.
Title
Artvin Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını acil servis kapısında ziyaret eden Büşra Keleş, çocuklarının fotoğrafı baskılı yastıkları hediye etti.
Title
Büşra öğretmen, haftalardır eve gidemeyen ailelere moral olsun diye böyle bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.
Title
Sağlık çalışanlar bu anlamlı hediyeden dolayı çok mutlu oldukları söyleyerek alkışlarla teşekkür etti.
Title
Artvin Devlet Hastanesi çalışanlarından Serkan Babacan, 32 gün önce eşim doğum yaptığını ifade ederek, Bebeğimizi sadece o gün kucağıma aldım. Tam 32 gündür ayrı kaldık. Bu benim için güzel moral oldu diyerek yeni doğan bebeğini resminin yer aldığı yastığa sarıldı.
Title
Haftalardır eşinden ve çocuklarından ayrı kalan hemşire Nesiye Güngör ise bugün eşinin doğum günü olduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.
Title
Bu anlamlı projeye imza atan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş, Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına nasıl destek olabiliriz, onlara nasıl moral verebiliriz motivasyonlarını yüksek tutabiliriz diye düşündük. Ben onlara birer yastık yapmak istedim çünkü uzun süredir evlerine gitmeyen ailelerini ve çocuklarını göremeyen hastanene çalışanları vardı.
Title
Yastıklarımız ikişer adet bir aileye birde çocuğa olmak üzere çalışanlara çocukların resminin baskılı olduğu yastıkları bugün geldik teslim ettik. Sonrasında çocuklarımıza göndereceğimiz yastıkları polis arkadaşlarla beraber evlere ileteceğiz. Onların moralini motivasyonunu birazcık olsun yükseltebildiysek ve mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Yapabildiğimiz çok fazla şey yok çünkü onları için evde kalıyoruz onlar bizim için evden uzak. Öğrencilerimle beraber bizler evdeyiz lütfen sizde evde kalın.
Title
Yeni doğan bebeğini bir aydır göremeyen çalışanımız var, eşinin doğum günü bugün yanında olamayan sağlık çalışanımız var çocukları yanında olmayan hatta aynı şehirlerde olmayan sağlık çalışanlarımız var. Onlar için güzel bir hediye oldu ifadelerine yer verdi.
Büşra öğretmenden sağlık çalışanlarını duygulandıran hediye
Artvin'de sağlık çalışanlarının ailelerinden uzak kalmasına gönlü razı olmayan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş, yastık kılıflarına ailelerinin fotoğraflarını bastırarak sağlık çalışanlarına hediye etti. 32 gündür yeni doğan bebeğini göremeyen sağlık çalışanı Serkan Babacan, bebeğinin resmini görünce duygusal anlar yaşadı.


  • Bu anlamlı projeye imza atan okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş, "Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına nasıl destek olabiliriz, onlara nasıl moral verebiliriz motivasyonlarını yüksek tutabiliriz diye düşündük. Ben onlara birer yastık yapmak istedim çünkü uzun süredir evlerine gitmeyen ailelerini ve çocuklarını göremeyen hastanene çalışanları vardı. Yastıklarımız ikişer adet bir aileye birde çocuğa olmak üzere çalışanlara çocukların resminin baskılı olduğu yastıkları bugün geldik teslim ettik. Sonrasında çocuklarımıza göndereceğimiz yastıkları polis arkadaşlarla beraber evlere ileteceğiz. Onların moralini motivasyonunu birazcık olsun yükseltebildiysek ve mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Yapabildiğimiz çok fazla şey yok çünkü onları için evde kalıyoruz onlar bizim için evden uzak. Öğrencilerimle beraber bizler evdeyiz lütfen sizde evde kalın. Yeni doğan bebeğini bir aydır göremeyen çalışanımız var, eşinin doğum günü bugün yanında olamayan sağlık çalışanımız var çocukları yanında olmayan hatta aynı şehirlerde olmayan sağlık çalışanlarımız var. Onlar için güzel bir hediye oldu” ifadelerine yer verdi.

Bir buçuk yılda bölgenin sağlık üssü oldu: Memnuniyet oranı yüzde 98
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Bir buçuk yılda bölgenin sağlık üssü oldu: Memnuniyet oranı yüzde 98

Yandex'ten çarpıcı arama analizleri: Düşüş olsa da eczaneler en çok aratılan oldu
FOTOĞRAF 7
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Yandex Navigasyon, İstanbul'da 29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında kaydedilen verileri analiz ederek şu bilgilere ulaştı:
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Dönemin koşullarına bağlı olarak Yandex Navigasyon'da yapılan aramalarda yaşanan düşüşten en çok restoranların ve lokantaların etkilendiği görüldü.
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29 Şubat - 1 Nisan tarihleri arasında geçen bir aylık zaman içerisinde restoranların ve lokantaların arama yoğunluğu Mart ayının ilk iki haftası ortalaması ile karşılaştırılınca yüzde 89 oranında azaldı.
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Zorunlu ve günlük ihtiyaçlar için eczaneler, nöbetçi eczaneler ve market aramalarında ise trend yine aşağı doğru olsa da düşüş oranı diğer sosyal nedenlerle yapılan aktivitelere göre daha farklı gerçekleşti.
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Eczanenöbetçi eczane aramalarındaki düşüş oranı, yine Mart ayının ilk iki haftasına göre yüzde 46 olarak kaydedildi.
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Eczane kategorisinde farklı olarak salgının başladığı hafta ve hafta sonu trendi, normal zamanlarla benzerlik gösterdi.
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Market aramalarındaki düşüş ise yüzde 61 olurken, özellikle son haftalarda bu kategorideki aramaların standart bir seyirde ilerlediği görüldü.
Yandex'ten çarpıcı arama analizleri: Düşüş olsa da eczaneler en çok aratılan oldu
Türkiye'de koronavirüs salgınının yaygınlaşmasıyla insanlar evlerine kapanırken, yollardaki trafik yoğunluğunda da büyük oranda azalma meydana geldi. Yandex Navigasyon'da yapılan aramalar, yaşanan düşüşü çarpıcı oranlarla gözler önüne serdi.
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