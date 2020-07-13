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ARTVİN

Artvin'de sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi kayboldu

Artvin'de sel felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi kayboldu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu belirtildi. Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi AA
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi.
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum kara yolunu kapattı.

Yağmur sularının yol açtığı taşkınlar baraj şantiyesine zarar verirken, kara yolundaki 2 tünelin giriş ve çıkışları toprak ve kaya parçalarıyla kapandı.

Yusufeli Barajı şantiyesinin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Karayolları, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ile baraj inşaatı yüklenici firmasına ait ekipler, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.

Suya kapılan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesindeki sel ve heyelan sırasında bir kişinin suya kapıldığını belirterek, "Vatandaşlar tarafından yaralı kurtarıldı, hastaneye götürüldü" dedi.

İlgili tüm kurumlara ait ekiplerin bölgeye gönderildiğini ifade eden Doruk, ekiplerin ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolunu ulaşıma açmak için seferber olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, sel sularına kapılarak yaralanan kişi, kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp

Vali Doruk, Yusufeli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği selde 3 kişinin de kaybolduğunu belirtildi.

Yusufeli Barajı'nı sel ve heyelan vurdu
FOTOĞRAF 10
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Artvin’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajının şantiyesini sel bastı.
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Sel sonrası şantiye alanı balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi.
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Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından iz takip köpekleri ile arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve Yusufeli ilçesine ulaşımın sağlandığı tünel sel sonrası gelen moloz yığınları ile kapandı.
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ı. Karayolları ekipleri tarafından Artvin il merkezinden Yusufeli barajına kadar olan karayolu ulaşıma açılırken, sel bölgesi havadan görüntülendi.
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
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Selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesi havadan görüntülendi
Yusufeli Barajı'nı sel ve heyelan vurdu
Tamamladığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın şantiyesini sel vurdu. Çok sayıda aracın kullanılmaz hale geldiği şantiye havadan görüntülendi.


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