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ASELSAN ve SSB arasında dev 271.5 milyon dolarlık yeni anlaşma

ASELSAN ve SSB arasında dev 271.5 milyon dolarlık yeni anlaşma

09:414/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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ASELSAN ve SSB arasında dev 271.5 milyon dolarlık yeni anlaşma
ASELSAN ve SSB arasında dev 271.5 milyon dolarlık yeni anlaşma

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında Radar ve Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri tedarikine yönelik toplam tutarı 271,5 milyon dolar olan sözleşme imzalandı

ASELSAN tarafından KAP'a yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile 271,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

KAP açıklaması şöyle:

''ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271.454.294 ABD Doları olan sözleşmeler imzalanmıştır.

Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir.''


#aselsan
#savunma sanayii başkanlığı
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