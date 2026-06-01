Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık dev anlaşma: Haberleşme ve uydu sistemleri güçleniyor

ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık dev anlaşma: Haberleşme ve uydu sistemleri güçleniyor

10:291/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ASELSAN’dan milyon dolarlık iş birliği
ASELSAN’dan milyon dolarlık iş birliği

ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile kamu güvenliği haberleşme sistemleri ve uydu-uzay projelerine yönelik 845 milyon dolarlık yeni anlaşmalara imza attı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında kamu güvenliği haberleşme sistemleri ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar tutarında sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 yılından itibaren gerçekleştirileceği bildirildi.ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ile kamu güvenliği haberleşme ihtiyaçları ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 845 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, mevcut küresel çatışma ortamında daha da önem kazanan güvenli haberleşme altyapısının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen sözleşmeler kapsamında teslimatların 2026 yılından itibaren başlayacağı belirtildi.

Milli haberleşme altyapısına katkı sağlayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan ASELSAN’ın, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği telsizler, kriptolu haberleşme sistemleri, taktik saha iletişim çözümleri, uydu ve uzay tabanlı haberleşme projeleri ile kritik altyapılara yönelik güvenli ağ mimarileriyle alandaki faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

ÇELİKKUBBE’nin omurgasını oluşturacak

ASELSAN’ın haberleşme teknolojilerindeki birikiminin, Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE mimarisinin de temel unsurlarından biri olacağı belirtilirken, geliştirilen haberleşme teknolojilerinin sistem bünyesindeki tüm unsurlar arasında anlık ve kesintisiz iletişim sağlayacağı ifade edildi.

Yeni nesil teknolojilerde çalışmalar sürüyor

Şirketin ayrıca alçak yörünge (LEO) haberleşme uyduları, askeri 5G haberleşme çözümleri, 6G haberleşme teknolojileri ve kuantum bilgi teknolojileri gibi geleceğin kritik teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



#ASELSAN
#SSB
#anlaşma
#KAP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye mi geçti?