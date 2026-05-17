ASELSAN'dan KORKUT'a ilişkin paylaşım

KORKUT Hava Savunma Top Sistemi, ASELSAN tarafından alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem; İHA, helikopter ve alçaktan uçan sabit kanatlı hedeflere karşı etkin çözüm sunuyor. KORKUT, 35 milimetre kalibre çift namlulu top sistemi ile donatıldı.