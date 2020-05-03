Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Asfalt işçilerine moral baklavası İzmirde asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor
İZMİR

Asfalt işçilerine moral baklavası: İzmir'de asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gece 23.00’te normalde trafiğe kapatılamayan ana arterlerde asfalt atan işçileri ziyaret ederek baklava ikram etti. Soyer, “Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günleri İzmirlilere hizmet için değerlendirdik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yolları asfatlayan çalışanları selamladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yolları asfatlayan çalışanları selamladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda asfaltlama çalışması yapan belediyeye bağlı İZBETON şirketi işçilerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’yla gece saat 23.00’te çalışmaların sürdüğü Yeşildere Caddesi’ne giden Başkan Tunç Soyer, işçilerle sohbet etti ve onlara baklava ikram etti. Başkan Soyer, bütün işçilerle gurur duyduğunu belirterek, “Gece saat 23.00. Üzerinde durduğumuz asfalt 160 derece sıcaklıkta. İnanılmaz zor bir iş. Büyük alın teri döküyorlar, büyük emek veriyorlar. Hepsine minnettarız” dedi.

Tunç Soyer çalışanlara baklava ikram etti.

‘NORMAL GÜNDE YAPMAK İMKANSIZ’

1 Mayıs’ta işçilerin çalışıyor olmasının içini burktuğunu söyleyen Başkan Soyer, “Ama İzmir’e de hizmet etmek gerekiyor. Bu yolu bizim normal bir günde yapmamız imkansız. Alternatifi olmayan bir yol. Trafik kapatılamadığından 15-20 yıldır komple asfalt çalışması hiçbir zaman yapılamamış burada. Asla bir daha görmek istemediğimiz bu günlerin yarattığı fırsatı, daha güzel ve yaşanılır bir İzmir için değerlendirmiş olduk. Bu nedenle durumu biraz da fırsata çevirdik hep beraber. İzmirlilere pırıl pırıl bir yol armağan etmiş olacağız. Arkadaşlarımız çok ciddi çalışma yürütüyorlar. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günleri İzmirlilere hizmet için değerlendirmiş oluyoruz el birliği ile. O nedenle çok mutlu ve gururluyum” dedi.

‘YILMAK YOK ÇALIŞMAYA DEVAM’

İZBETON işçisi Özkan Çarpar, “İşimizi aksatmıyoruz. İzmirliler için hizmete devam ediyoruz. Elimizden geleni halkımız için yapmaya devam edeceğiz. Yılmak yok, çalışmaya devam” dedi. İZBETON Eğitim Çavuşu Ali Karaca da 1 Mayıs’ta görevlerinin başında olduklarını, sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günlerde ana caddeleri yenilediklerini, güzelleştirdiklerini ifade etti.

24 SAAT ASFALT SERİMİ YAPILIYOR

İZBETON Kalite Kontrol Laboratuvarı Sorumlusu Özge Bingöl ise şunları söyledi: “Bu sene salgından dolayı alanlara çıkamadık ama sahalardayız, işimizin başındayız. 24 saat asfalt serim uygulama çalışmalarımız var. Üretimlerimiz devam ediyor. Biz bu yasağı fırsata çevirdik. Çalışmak için uygun bir ortam oluştu. Trafiğe açık alanda parçalı serim yapıyorduk. Şimdi trafiğe kapattığımızdan yolun tüm şeritlerine aynı anda asfalt seriyoruz. Böylece kesinti ve ek yeri oluşmadığından son derece kaliteli, dayanıklı bir satıh elde ediyoruz.”

ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM

  • İZBETON Genel Müdürlüğü sokağa çıkma yasağının uygulandığı üç günde 200 işçiyle yaklaşık 25 kilometrelik asfaltlama çalışmasını tamamlayacak. Mürselpaşa ve Yeşildere caddeleri havalimanı gidiş istikametinde 4,5 kilometre, Bayraklı Altınyol Konak istikameti 5,5 kilometre, Konak-Karabaglar Mithatpaşa caddesi 2,2 kilometre, Gaziemir Akcay Caddesi 1,7 kilometre asfaltlanacak. Ayrıca Urla Neyzen Teyfik Caddesi, Dikili Ugur Mumcu Caddesi’nde de çalışma yapılacak.

İzmir Büyükşehir hayırsevere kuryelik yapacak
GÜNDEM
İzmir Büyükşehir hayırsevere kuryelik yapacak
Abone Ol Google News
Geceye bir İstanbul fotoğrafı bırak

Geceye bir İstanbul fotoğrafı bırak

​Twitter'da başlattığımız etkinlikte sizlerden gelen paylaşımları derledik.
İyi olduğunu görmekten memnunum

İyi olduğunu görmekten memnunum

​Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yorumu.
İnandık ve yaptık

İnandık ve yaptık

​Pandemi sürecindeki yerli atak ile biz biz yetiyoruz.
Sapkınlığı meşrulaştırma!

Sapkınlığı meşrulaştırma!

​Yirmi sekiz STK, Ankara Barosu için imza kampanyası başlattı.
Gazeteci<br>olmak istiyordu

Gazeteci
olmak istiyordu

​Çocuğumun dağa kaçırılmasından HDP sorumlu.
Emir<br>köşeye sıkıştı

Emir
köşeye sıkıştı

​Sudan ve Çad üzerinde paralı asker arayışına başladı.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
Ulusal güvenliğin<br>başı sağlık

Ulusal güvenliğin
başı sağlık

Z Raporu'nun mayıs sayısı bayilerde.
Yöresel ürün<br>dijital pazarda

Yöresel ürün
dijital pazarda

​Küçük çiftçilere de pazara açılma imkanı sağlıyor.
Telafi<br>eğitimi 5 hafta

Telafi
eğitimi 5 hafta

​4 haftası haziranda, kalan 1 hafta ise eylülde olacak.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Titiz bakım şart

Titiz bakım şart

Minik savaşçılar olan prematüre bebekler için enfeksiyon riski.
Bu yoldan dönmeyeceğiz

Bu yoldan dönmeyeceğiz

​AK Parti'ye dönüşünün üçüncü yılında duygusal paylaşım.
Tek tek sildiler

Tek tek sildiler

​Vuhan laboratuvarı fotoğrafları örtbas etti.
Günlük 5 bin<br>test üretecekler

Günlük 5 bin
test üretecekler

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.