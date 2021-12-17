Asgari ücret 4 bin 253: Çalışanlara 50 yılın en büyük zammı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret beklentileri aşan bir rakama çıkarıldı. Üzerinde uzlaşılan ve 2022’de geçerli olacak net asgari ücret 4 bin 250 TL oldu. 2 bin 825 lira olan net asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Brüt asgari ücret ise 3 bin 567 liradan 5 bin 4 liraya çıkarıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dün Ankara’da yapılan dördüncü toplantısında kararlaştırılan rakamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri ile birlikte kameraların karşısına geçen Erdoğan, tarafların farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiğini, komisyonun asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

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SON 50 YILIN EN YÜKSEĞİ

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50,5 seviyesinde gerçekleşmiştir” dedi. Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduklarına dikkat çeken Erdoğan, “Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde çalışanlarımız elbette çok daha fazlasını hak ediyor. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, imkânları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaktır” diye konuştu.

NET ASGARİ ÜCRET BİN 428 LİRA ARTTIn

GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

İşveren ve işçi kesimini uzlaşmayla bir masada toplayan hükümet, asgari ücret üzerindeki vergi yükünü kaldırarak tarihi bir karara imza attı. Hükümet, bütün çalışanları kapsayacak şekilde ücretlerin net asgari ücret kadar olan kısmından gelir vergisi ile damga vergisini kaldırdı.

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Asgari ücretten, SGK primi, işsizlik sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi olmak üzere 4 kalemde vergi kesiliyordu. Asgari ücretliden yüzde 15’lik gelir vergisi ve 0,759’luk damga vergisi kaldırıldı.

OYNAT 01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştiriliyor.



Asgari ücret görüşmelerinde geçen hafta TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtilmişti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak bugünkü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.



Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira



2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.



Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



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Bu iyileştirmenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte on yıllardır konuşulan işte bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz” diye konuştu.

İSTİHDAMDAKİ AZALIŞIN ÖNÜNE GEÇTİK

Kamunun istihdam teşviklerine dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Hükümet olarak, asgari ücreti fevkalade yüksek bir oranda artırarak çalışanlarımızın, asgari ücretten alınan vergiyi kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğunu gösterdik. Böylece istihdamda asgari ücretin yol açtığı maddi külfetten kaynaklanabilecek muhtemel azalışların da önüne geçtiğimize inanıyoruz.”

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TÜRK LİRASINI YEDİRMEYECEĞİZ

Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli ve bunların da istismarını yapmamalı. Yani işte geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar çalışan ve işverenin istismarından başka bir şey değildir. Bunlara sormak lazım. Acaba siz TL’nin olduğu bu ülkede dolarla mı avroyla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirasıdır. Ve biz Türk Lirası’nı yedirmeyeceğiz.

Belirsizliğe son vereceğiz

Arşiv

Asgarı ücretin açıkladığı basın toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da en kısa zamanda aşacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyümesini hızlandırmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz. Hep birlikte ter dökecek, hep birlikte fedakarlık yapacak ve hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız."

Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli: Asgari ücrete zam yüreklere su serpti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, asgari ücretin geldiği aşamanın yüreklere su serptiğini söyledi. Asgari ücretin yüzde 50,44 oranında yapılan zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltildiğine işaret eden Bahçeli, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarının belirlendiğini belirtti. Bahçeli, 2022’den itibaren asgari ücretten gelir vergisiyle damga vergisinin alınmamasının da değerli ve sevindirici bir gelişme olduğunu vurguladı. MHP Başkanı, “Emeğiyle alın teriyle helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı: 2022 asgari ücret belli oldu

TOBB: Vergi muafiyeti olumlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, “4 bin 253 lira net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD: Sanayi işçisine pozitif ayrıcalık istiyoruz

Asgari ücretin en az 4 bin lira olması teklifini yaptıklarını hatırlatan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “MÜSİAD olarak görüşümüz; sanayi sektörü kapsamında asgari ücretli çalışanlar için ilave bir pozitif ayrıcalık sağlanmasının imalata yönelik istihdamımızın ve üretim kapasitemizin artırılması adına önemli bir adım olacağı yönündedir” şeklinde konuştu.

İTO: Beklentilere cevap verdi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan asgari ücret rakamının beklentilere cevap verdiğini belirtti. Avdagiç, “Hükümetimiz asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırarak, hem işçi hem işveren kesimine destek verdi. Bu süreçte gündeme getirdiğimiz asgari ücretin üzerindeki yüklerin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Asgari ücrete uygulanacak gelir vergisi ve damga vergisi muafiyetinin tüm ücretlere uygulanması memnuniyet vericidir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Sosyal bir politikayla belirledik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Ekonomik ve sosyal değişim süreçlerinde ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar, sorunları sosyal politikalarla inşa etmek, toplumu korumak, sosyal barışı korumak dayanışmayı güçlendirmek çok önemlidir. Sosyal politikaların esas amacı budur, sosyal devlet analayışı içerisinde bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Asgari ücret de bu işlevlerden birini yerine getiren bir kurumdur. Cumhurbaşkanımıza komisyon kararını takdim etti. Cumhurbaşkanımız da bu sürece başından itibaren emeği ve sosyal barışı koruyan iş yerinde üretimin devamlılığını sağlayan bir yaklaşımla manevi desteğini hissettik” dedi.

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Türk-İş: İyi bir çalışma oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, yaptığı konuşmada, “Zorlu sürecin sonuna geldik ve çalışmalarımızı tamamladık. İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Bu çalışmanın emekçileri tatmin edeceğini düşünüyorum. Asgari ücretle çalışanların dışında tüm emekçileri yakinen ilgilendiren birtakım kazanımların olduğunu ifade edeyim” dedi.

Burak Akkol

TİSK: Cumhuriyet tarihinde olmayan bir adım

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol ise “Ben bu sürece pazarlık süreci demiyorum. Çünkü devletimizin liderliğinde hem işçi hem de işveren kesimimiz en iyisini yapabilmek, çalışanları ve işletmeleri koruyabilmek için görüşüyor. Bu sene daha zorlu ve meşakkatliydi. Devletimizin hem işverenin maliyetini azaltabilmek hem de çalışanlara doğrudan katkı sağlamak adına Cumhuriyet tarihinde olmayan bazı adımlar attığını da memnuniyetle görüyoruz. Karar hepimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

İşverene maliyeti 5 bin 879 TL

Hükümet, gelir ve damga vergisinden feragat ederek yeni asgari ücretin işveren üzerindeki yükünü azalttı. 2021 yılında bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 liraydı. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret yüzde 50 artmasına karşın bu kez işverene maliyeti 5 bin 879 lira olacak.

4’ncü toplantıda uzlaşmaya varıldı

1 Aralık’ta başlayan asgari ücret toplantılarında taraflar 3 kez bir araya geldi. 1 Aralık’ta Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı 7 Aralık’ta Türk-İş’te, üçüncü toplantısı da 9 Aralık’ta TİSK’te yapıldı. Son toplantı ise dün bakanlıkta yapıldı. Taraflar toplantıdan uzlaşı çıktığını duyurdu.

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