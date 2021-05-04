'Aşı bilgilendirme ekipleri' kapı kapı dolaşıp vatandaşları evlerinde ikna ediyor

İstanbul Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan, içerisinde kamu kurum müdürleri, sağlık çalışanları, muhtarlar, okul idarecileri, öğretmenler ve cami imamlarının bulunduğu aşı bilgilendirme ekipleri, ilçede sırası gelmesine rağmen aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Aşı bilgilendirme ekipleri, kapı kapı dolaşıp vatandaşlara aşı olmanın faydalarını anlattı.

DHA

Ekipler ev ziyaretlerinde, randevu almakta zorlanan vatandaşların randevularını da oluşturuyor. Hastaneye gidemeyecek durumdaki vatandaşlar ise ekipler tarafından hastaneye götürülerek aşılanıyor.

DHA

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"SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDA AŞILANMA ORANI YÜZDE 78,25"

Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde aşılanma oranının yüzde 78,25'e yükseldiğini aktaran Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekiplerimiz tarafından aşı hakkı tanınan binlerce vatandaşımızı telefonla arayarak aşı olmanın önemi hakkında bilgilendirdik.

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DHA

Daha sonraki süreçte kamu çalışanlarımızdan oluşan aşı bilgilendirme ekiplerini oluşturarak sahada görevlendirdik. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda Sultanbeyli'de 33 bin 592 vatandaşımıza toplam 50 bin 124 doz koronavirüs aşısı yaptık.

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DHA

65 yaş üstünde bulunan 15 bin 116 vatandaşımıza ise 26 bin 680 doz koronavirüs aşısı yaparak Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde aşılanma oranını yüzde 78,25'e yükselttik." dedi.

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DHA

Koronavirüs'le mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu söyleyen Kubilay'ın konuşmasının devamı ise şöyle: “Aşılama toplumsal bağışıklığın sağlanmasında en önemli silahlarımızdan bir tanesi.

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DHA

Vatandaşlarımızı aşılayarak Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabilir ve eski sağlıklı günlerimize kavuşabiliriz. Aşı hakkı tanınan ve henüz koronavirüs aşılarını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."

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