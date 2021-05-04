Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Aşı bilgilendirme ekipleri kapı kapı dolaşıp vatandaşları evlerinde ikna ediyor
İSTANBUL

'Aşı bilgilendirme ekipleri' kapı kapı dolaşıp vatandaşları evlerinde ikna ediyor

Koronavirüs aşı sırası gelmesine rağmen aşısını yaptırmayan vatandaşlar için “aşı bilgilendirme ekipleri" oluşturuldu. Ekipler aşı sırası geldiği halde henüz aşılarını olmayan 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, ikna etmeye çalıştı.

Haber Merkezi DHA
Aşı bilgilendirme ekipleri kapı kapı dolaşıp vatandaşları evlerinde ikna ediyor
Ekipler ev ziyaretlerinde, randevu almakta zorlanan vatandaşların randevularını da oluşturuyor.

İstanbul Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan, içerisinde kamu kurum müdürleri, sağlık çalışanları, muhtarlar, okul idarecileri, öğretmenler ve cami imamlarının bulunduğu aşı bilgilendirme ekipleri, ilçede sırası gelmesine rağmen aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Aşı bilgilendirme ekipleri, kapı kapı dolaşıp vatandaşlara aşı olmanın faydalarını anlattı.

DHA

Ekipler ev ziyaretlerinde, randevu almakta zorlanan vatandaşların randevularını da oluşturuyor. Hastaneye gidemeyecek durumdaki vatandaşlar ise ekipler tarafından hastaneye götürülerek aşılanıyor.

DHA

Aşı ikna timi iş başında: 73 yaşındaki adamı ikna ettiler ilk dozu vuruldu
HAYAT
Aşı ikna timi iş başında: 73 yaşındaki adamı ikna ettiler ilk dozu vuruldu

"SULTANBEYLİ'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDA AŞILANMA ORANI YÜZDE 78,25"

Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde aşılanma oranının yüzde 78,25'e yükseldiğini aktaran Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Ekiplerimiz tarafından aşı hakkı tanınan binlerce vatandaşımızı telefonla arayarak aşı olmanın önemi hakkında bilgilendirdik.

DHA

Daha sonraki süreçte kamu çalışanlarımızdan oluşan aşı bilgilendirme ekiplerini oluşturarak sahada görevlendirdik. Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda Sultanbeyli'de 33 bin 592 vatandaşımıza toplam 50 bin 124 doz koronavirüs aşısı yaptık.

Şaban dedeyi aşı timi ikna etti
KORONAVİRÜS
Şaban dedeyi aşı timi ikna etti

DHA

65 yaş üstünde bulunan 15 bin 116 vatandaşımıza ise 26 bin 680 doz koronavirüs aşısı yaparak Sultanbeyli'de 65 yaş üstünde aşılanma oranını yüzde 78,25'e yükselttik." dedi.


İngiliz The Guardian'dan 'aşı ikna timleri'ne övgü: Başarıları ülke geneline yayıldı
KORONAVİRÜS
İngiliz The Guardian'dan 'aşı ikna timleri'ne övgü: Başarıları ülke geneline yayıldı

DHA

Koronavirüs'le mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu söyleyen Kubilay'ın konuşmasının devamı ise şöyle: “Aşılama toplumsal bağışıklığın sağlanmasında en önemli silahlarımızdan bir tanesi.

DHA

Vatandaşlarımızı aşılayarak Covid-19'a karşı bağışıklığını sağladığımızda büyüklerimizi, yakınlarımızı ve çocuklarımızı bu hastalıktan koruyabilir ve eski sağlıklı günlerimize kavuşabiliriz. Aşı hakkı tanınan ve henüz koronavirüs aşılarını olmayan tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum."

İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 30 bin 446 kişiye çalışma izni verildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: 7 milyon 30 bin 446 kişiye çalışma izni verildi

Aşı ikna timlerinin büyük çabası: Telefonda ikna olmayanların evlerine gidiyorlar
FOTOĞRAF 12
Title
Koronavirüs risk haritasında nüfusa oranla en az vakanın olduğu 530 bin nüfuslu Şırnak'ta, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 'Aşı ikna timi' sahada ve masada aşıya karşı endişe yaşayanların tedirginliğini gideriyor. Ekipler, aşı olmak istemeyenleri belirleyip telefonla irtibata geçiyor. Ekipler, telefonda ikna edemedikleri kişilerin evlerine gidiyor.
Title
Merkeze bağlı Balveren beldesinde sahaya inen 'aşı ikna timi' yaptıkları çalışmayla burada aşı olması gereken grubun yüzde 85'ine ulaşarak, aşı olmalarını sağladı. Aşıya karşı olanları ikna etmek için birçok kez görüşme yaptıklarını söyleyen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tevfik Bayram, Öncelikle aile hekimlerimiz, çağrı merkezimizden aşı sırası gelen vatandaşlarımızı arıyoruz.
Title
Onları ikna etmeye çalışıp, randevu almalarını sağlıyoruz. Eğer randevu alamıyorlarsa bu konuda yardımcı oluyoruz. İkna olmayan kişileri biz birkaç defa arıyoruz. Telefonla ikna olmadıkları zaman evlerine gidiyoruz. Gündüz gidiyoruz. Bazı vatandaşlarımız oruç olduğunda dolayı gündüz aşı olmak istemiyor. Bu tür durumlarda bizler geceleri de bu kişileri ziyaret edip aşı olmalarını sağlıyoruz” dedi.
Title
Aşı ikna timinde yer alan Dr. Ümran Erdoğan da, Aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışıyoruz. Çağrı merkezlerimizden, aile sağlığı merkezlerimizden, toplum sağlığı merkezimizden öncelikle arıyoruz. Baktık ki bu vatandaşlarımız gerçekten aşı olmak istemiyor. O zaman biz ekipçe vatandaşlarımızın yanına gidiyoruz. Bazı vatandaşlarımız oruçtan dolayı aşı olmak istemiyor. Bundan dolayı biz ekiplerimizle birlikte iftardan sonra da aşılamaya geliyoruz diye konuştu.
Title
Şırnak Devlet Hastanesi Tıbbi Sekreteri Abdullah Gülen de koronavirüsle mücadelede aşının önemine değinerek, Aşının faydalarını gördük. 60 yaş üstü aşı olan vatandaşlar da bu hastalığa çok nadiren yakalanıyor. Hastalığa yakalananlar da hafif şekilde atlatıyor. Şu anda dünyada aşıyı bekleyen milyonlarca insan var. Devletimizin kendi imkanları ile aşıyı tedarik ettiğini, şehrimize, kapılarına kadar doktor, hemşire ile kapılarına kadar getiriyor dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Aşı ikna timlerinin büyük çabası: Telefonda ikna olmayanların evlerine gidiyorlar
Türkiye'de nüfusa oranla en az vakanın olduğu Şırnak'ta, 'Aşı ikna timi' sahada çalışmalarını sürdürüyor. Aşı ikna timinde yer alan Dr. Ümran Erdoğan, telefonda ikna edemedikleri kişilerin evlerine gittiklerini belirterek, “Bazıları oruçlu olduğundan dolayı aşı olmak istemiyor. Biz de iftardan sonra gelip, bu kişiyle görüşüp aşı olması için ikna ediyoruz" dedi.


Abone Ol Google News
Dünyayı alarma geçirdi

Dünyayı
alarma geçirdi

​Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Trump dediğini yaptı

Trump dediğini yaptı

​Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.
Hisar-A12den vurdu

Hisar-A
12'den vurdu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gürsel Tekin emlakçılık

Gürsel Tekin emlakçılık

'​Param olsaydı Körfez'deki bütün arsayı kapatabilirdim.'

Üçüncü doz yerli olacak

Üçüncü doz yerli olacak

​Bakan Koca, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Bayramdan <br>sonra paylaşacağız

Bayramdan
sonra paylaşacağız

​AK Parti'den yeni anayasa için tarih.
Bahçeli açıkladı

Bahçeli açıkladı

​MHP'den 100 maddelik anayasa taslağı.
FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

​Gülen'le bizzat görüşen terörist, 17/25 Aralık sürecinde İstanbul il imamıydı.
Tedbirler gribi bitirdi

Tedbirler gribi bitirdi

​Maske, mesafe ve hijyen üçlemesi etkilerini gösteriyor.
Nisanda 2 bini aşkın firma

Nisanda 2 bini aşkın firma

​Türkiye'nin ihracat ailesi büyüyor.
Beneklisine <br>5 lira değer biçildi

Beneklisine
5 lira değer biçildi

​İstilacı balon balığı avına 5 milyon lira.
İstanbul'a gelecek<br> ilk takım belli oldu

İstanbul'a gelecek
ilk takım belli oldu

​İki maçta da kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler.
Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.