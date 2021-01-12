Aşı bu hafta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadelenin önemli bir ayağını aşı çalışmalarının oluşturduğunu belirterek Türkiye’deki uygulama takvimiyle ilgili detayları paylaştı. 2021 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’na başkanlık yapan Erdoğan yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin dünyadaki tüm aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip ettiğini, uygulama aşamasına gelen ürünle ilgilendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

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GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

“Halihazırda Çin menşeili bir aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeili bir aşıyla ilgili anlaşmamızı yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeili aşılarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir.

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EN ÖNEMLİSİ YERLİ AŞI

Perşembe veya cuma olur diyor bakanımız. Böylece belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma inşallah bu aşı kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz” dedi.

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