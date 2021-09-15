Gündem Aşı olmayıp PCR testi yaptırmadı 450 km uzaklıktaki evine yürüyor
KOCAELİ

Aşı olmayıp PCR testi yaptırmadı: 450 km uzaklıktaki evine yürüyor

Aşı olmayı ve PCR testi yaptırmayı reddeden Ahmet Tanman, şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyince, yaşadığı duruma tepki göstermek için Ankara’dan İstanbul’da bulunan evine doğru protesto yürüyüşü başlattı. Bir haftada Kocaeli’ne ulaşan Tanman, “Giderim köyde, dağda yaşarım ama aşı yaptırmam. Çocuklarıma da aşı yaptırtmadım gerekirse çocuğumu okula göndermem” dedi.

Haber Merkezi İHA
Aşı olmayıp PCR testi yaptırmadı: 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı
Ahmet Tanman aşı olmayı ve PCR testi yaptırmaya reddedince otobüsle seyahat yapamadı. Tanman şimdi Ankara'dan İstanbul'daki evini yürüyor.

Ankara’dan İstanbul’a gitmek isteyen ancak şehirler arası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyen 52 yaşındaki Ahmet Tanman, duruma tepki göstermek ve sesini duyurmak için 7 gündür Ankara’dan İstanbul’a yürüyor. Tanman 7 günün sonunda Kocaeli’ne vardı.

“Evime dönmek için Ankara’dan İstanbul’a yürüyorum”

7 Eylül'de Ankara’dan İstanbul’a dönmek için acenteye uğradığını söyleyen Ahmet Tanman, “Bilet almaya gidince içeride bana ‘Beyefendi sizin aşınız var mı, PCR testiniz var mı?’ diye sordular. Aşı ve PCR testi olmadığını ve olmak istemediğimi söyledim. ‘O zaman size bilet vermiyoruz’ dediler. Ben de evime dönmek için Ankara’dan İstanbul’a yürümeye karar verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan Davos’ta kullanmış olduğu bir ifade vardı ‘One Minute’. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sesimi duyun. Küreselcilerin kurmuş olduğu tuzağa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘One Minute’ diyecek, ona hiç şüphem yoktur” dedi.

“Maske de takmıyorum”

Asla aşı olmayacağını söyleyen Ahmet Tanman, “Gerekirse evimi taşırım giderim köyde dağda yaşarım. Yeter ya, akrabalık bitti, komşuluk bitti. Çocuklarım da okula gidiyor ama onlara da aşı yaptırtmadım. Gerekirse çocuğumu okula göndermeyeceğim, alıp evimi köye taşırım kader utansın derim. Maske de takmıyorum. Ne maskesi, maske nedir. insanlar neden evde uyurken sabahları odalarında cam açıyor? Temiz hava gelsin diye. Maske temiz havayı önlüyor. Neden ben maske takayım?” şeklinde konuştu.

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