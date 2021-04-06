Aşı uygulanan 17 milyon kişi içinde kendisi de bulunan Kılıçdaroğlu: Kimse aşı olamıyor

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısının iki dozunu da oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 5 Nisan itibarıyla 17 milyon 93 bin 571 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken, 9 milyon 343 bin 819 kişiye ilk doz, 7 milyon 39 bin 815 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Dünya medyasında da kendisine sık sık yer bulan bu başarı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başarısız gösterilmeye çalışıldı.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de aşı yok. İnsanlar aşı bekliyorlar. Nerede bu aşılar? Kim bu aşıları bulacak kim Türkiye'ye getirecek?" dedi.

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