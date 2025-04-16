Asılsız ihbar ve çağrı cezaları arttı: İşte yeni tutarlar

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.





ASILSIZ İHBAR VE ÇAĞRI CEZALARI ARTIYOR

112’yi meşgul edenlere ceza 250 TL'den 1500 TL'ye çıkıyor. Asılsız ihbar durumunda ceza 15.000 TL, tekrarında 30.000 TL olacak.





YASA MECLİSTEN GEÇTİ





Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kamu İşveren Heyeti, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.





Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşekkülüne ilişkin düzenlemeye de gidiliyor.





Devlet Personel Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin bazı ibareler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerine aktarılması sebebiyle değiştiriliyor.





Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları arttırılıyor. Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek.





112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek.



