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ANKARA

Asiltürk’ten partisi SP’ye ‘özünüze dönün’ çağrısı: Kongre zirvesi

Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün kongre çağrısı ile sarsıldı. SP’nin kongre sürecinde olduğu hatırlatılarak, Asiltürk’ün kendi adayını çıkaracağı belirtiliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Asiltürk’ten partisi SP’ye ‘özünüze dönün’ çağrısı​: Kongre zirvesi
Oğuzhan Asiltürk

Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün kongre çağrısı ile sarsıldı. SP’nin kongre sürecinde olduğu hatırlatılarak, Asiltürk’ün kendi adayını çıkaracağı belirtiliyor.

  • Asiltürk, mevcut yönetimi eleştirerek, “Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisi’nde görev yapan kardeşlerimiz, sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiler” dedi. SP’nin kuruluş değerlerine atıf yapan Asiltürk, “İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Parti’miz, kuruluşundaki değerleri savunur hale gelir” ifadelerini kullandı.

GAYRET GÖSTERİYORUZ

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Asiltürk’ün açıklamalarının kendisini bağladığını belirterek, “Kendisiyle görüşeceğiz. Saadet Partisi olarak Erbakan Hocamızın mirasını yerine getirmek için gayret gösteriyoruz” cevabını verdi. Parti Sözcüsü Birol Aydın da “Saadet Partisi’nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır” dedi.

ASİLTÜRK’TEN YENİ ADAY SİNYALİ

  • Yönetimin ilk tepkisi bu şekilde olsa da Asiltürk’ün çağrısının parti içinde yankı bulduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Asiltürk ile Karamollaoğlu önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve bu konuyu masaya yatıracak. Kulislerde, Milli Görüş Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği üzerinde etkisi büyük olan Asiltürk’ün, olağan kongre sürecine giren partide genel başkanlık için ekibiyle birlikte aday çıkaracağı konuşuluyor.

2010’DA BENZERİ YAŞANDI

Saadet Partisi’nde 2010 yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Numan Kurtulmuş’un genel başkan seçildiği kongrenin ardından Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Necmettin Erbakan, kongrenin yenilenmesini istemiş Kurtulmuş da istifa etmişti.

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