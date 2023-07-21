Aşırı sıcaklara neden olan El Nino'nun 2024 yılında da etkili olması bekleniyor

Prof. Dr. Şermin Tağıl, sıcak hava dalgasının Türkiye ve Avrupa'nın büyük bir kısmını etkisi altına aldığını, ikinci atağın da dünden itibaren başladığını ifade etti.
Türkiye'de neredeyse tüm bölgeleri etkileyen bunaltıcı havanın temmuz sonuna kadar devam etmesi, özellikle bu hafta sonu yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.
Sıcak hava dalgasının şiddetli hissedilmesinin birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Tağıl, bunlardan en önemlisini "Sahra kökenli yüksek basınç sistemi" olarak açıkladı.
Bunun dışında "atmosfer" ve "okyanus olayı" denilen El Nino'nun gerçekleştiğine işaret eden Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ani kar erimeleri olacağını söyleyebiliriz"
Ekosistemin bir denge unsuru olduğunu dile getiren Tağıl, sistemin bozulmasının tüm canlı yaşamını ilgilendirdiğini anlattı.
Sıcak havanın insan, hayvan ve bitkilerin yaşamını tehdit edeceğini vurgulayan Tağıl, "Özellikle hassas gruplar yaşlılar açısından günün sıcak zamanlarında dışarı çıkmaları çok tehlikeli. Bitkiler açısından da bu kavurucu dediğimiz ekstrem sıcaklıklar su ihtiyacını arttırmakta ve zeminin aşırı kuruması birikmiş sıcaklık dediğimiz bitkinin erken olgunlaşmasına neden olacaktır. Bu zincirleme sorun önümüzdeki zaman diliminde gıda güvenliğini tehlike altına atabilir. Diğer yandan zemin kuruyor. Aşırı kuruduğu için de yangın frekansının artmasını bekliyoruz. Su varlığını çok etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü kar erimeleri var. Kar bizim önemli bir su depomuz. Ani kar erimeleri olacağını söyleyebiliriz. Nitekim Ağrı'da bunun yaşattığı seli gördük" diye konuştu.
Prof. Dr. Tağıl, termometrelerin gösterdiği sıcaklıktan çok hissedilebilir sıcaklığın önemli olduğunu, hafta sonu 40-45 derecelerin görülebileceğini sözlerine ekledi.