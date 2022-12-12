Gündem Aslı Baykal CHPnin laiklikten uzaklaştığını belirtti Himmet bekliyor
POLİTİKA

Aslı Baykal CHP'nin laiklikten uzaklaştığını belirtti: Himmet bekliyor

CHP'den istifa eden Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu hedef alırken Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Kimse kusura bakmasın, CHP’nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslı Baykal CHPnin laiklikten uzaklaştığını belirtti: Himmet bekliyor
Aslı Baykal

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Dr.Aslı Baykal, Karamollaoğlu'nun istismara sessiz kaldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun, Karamollaoğlu'ndan himmet beklediğini belirten Baykal, "Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor." ifadelerini kullandı.

'ZİLLET YETMEDİ Mİ?"

CHP'nin laiklikten uzaklaştığını belirten Aslı Baykal, "Temel Karamollaoğlu açıkça tecavüz olayının yaşandığı tarikat vakfını kolluyor. Ve onun seçmeni Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Bu kadar zillet yetmedi mi? AK Parti’de Özlem Zengin ‘tarikatsa tarikat’, Emine Erdoğan ‘takipçisi olacağım’ derken Kemal Bey cumhurbaşkanlığı hayali için Temel beyden himmet bekliyor. Kimse kusura bakmasın, CHP’nin laiklikle de bir ilgisi kalmamıştır." dedi.

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