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Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: CHP'nin mirasını bitirdi

28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de "değişim" tartışmaları parti içinde gruplaşma ve kaosa neden oldu. CHP'de kavgaların ardır arkası kesilmezken İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Toplantının çalkantısı sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki geldi. Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor." ifadelerine yer verdi.

10:19 . 24/07/2023 Pazartesi
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Kılıçdaroğlu-Baykal

Kılıçdaroğlu-Baykal

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ağır bir yenilgi alan CHP'de değişim tartışmaları başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği zoom toplantısı gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu, zoom toplantısıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Etik olarak rahatsız edici" dedi. Kılıçdaroğlu daha sonrasında İmamoğlu ve 'değişim' ekibine gözdağı vererek, "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" ifadesini kullandı.

Karşılıklı restleştiler

CHP' de ağır tartışmalara neden olan görüntülerin ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, dün CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısında görüştü. Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıya Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki tartışma dikkat çekerken İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum." dedi.

Baykal'dan tepki geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" diyerek yaıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi kirli olmayan aday bulursam görevi bırakırım" sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki geldi.

'Millete ahkam kesiyor'

Aslı Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirme yolunda koşar adımla ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor. Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de, maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak. Yerel seçimlerde aday belirlenmesinde başrolü oynamak onun için yeterli, tamamen duygusal tabii." ifadelerini kullandı.


CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin
CHP'li başkanlar Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum artık çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, bu yenilginin ardından tekrar aday olmayacağını belirterek, "15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Bunu siz de düşünmelisiniz. Olmadı, yapamadınız çekilin." dedi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da "Değişim kaçınılmaz. Lider de dahil değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı. Değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise medyaya sızan gizli toplantısına 'Etik değil' diyen Kılıçdaroğlu'na "Etik dışı bulmanızı kabul etmiyorum. Ben bir seçimde daha ikinci parti olmayı içime sindiremem" yanıtını verdi.








#Aslı Baykal
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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