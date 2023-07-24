Aslı Baykal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: CHP'nin mirasını bitirdi

Kılıçdaroğlu-Baykal
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ağır bir yenilgi alan CHP'de değişim tartışmaları başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği zoom toplantısı gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu, zoom toplantısıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Etik olarak rahatsız edici" dedi. Kılıçdaroğlu daha sonrasında İmamoğlu ve 'değişim' ekibine gözdağı vererek, "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" ifadesini kullandı.
Karşılıklı restleştiler
CHP' de ağır tartışmalara neden olan görüntülerin ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, dün CHP Genel Merkezi'ndeki belediye başkanları toplantısında görüştü. Karşılıklı restleşmelere sahne olan toplantıya Ekrem İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu arasındaki tartışma dikkat çekerken İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Siz genel başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde ben yokum." dedi.
Baykal'dan tepki geldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim" diyerek yaıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun "Geçmişi kirli olmayan aday bulursam görevi bırakırım" sözlerine eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki geldi.
'Millete ahkam kesiyor'
Aslı Baykal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bitirme yolunda koşar adımla ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"CHP genel başkanlığını istila edip CHP mirasını bitiren bu vatandaşın geçmişi ne de millete ahkam kesiyor. Yerel seçimlerde boyunun ölçüsünü alması neyse de, maalesef CHP'yi bitirme yolunda koşmaya devam etmiş olacak. Yerel seçimlerde aday belirlenmesinde başrolü oynamak onun için yeterli, tamamen duygusal tabii." ifadelerini kullandı.