Aslı Baykal'dan Özgür Özel'e tokat gibi cevap: Senin için dağıtılan paralara da aynı hesabı yap

Aslı Baykal - Özgür Özel.
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptal edilmesinin ardından ülkenin ne kadar parasının harcandığının hesabını yapan CHP lideri Özgür Özel'e İBB'deki yolsuzluk ve CHP'deki kurultay sürecinde hiç edilen paraların hesabını sordu.
CHP eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı
Aslı Baykal
, geçtiğimiz 18 Mart’ta İBB Başkanının sahte diplomasının iptalinin ardından yapılan hesaplamalara dikkat çekti. Baykal, Özgür Özel’in emeklinin cebinden ne kadar para çekildiğini ve ülke bütçesinin ne kadar harcandığını ortaya koyan hesaplamalara vurgu yaparak İBB'deki yolsuzlukları ve CHP kurultayındaki rüşvetleri işaret etti.
"Senin için dağıtılan paralara da aynı hesabı yap"
"Senin için dağıtılan paralara da aynı hesabı yap"
Açıklamasında, İBB’de iddia edilen 580 milyar liralık yolsuzluğa değinen Aslı Baykal, aynı tutumun, kurultayda kendisini genel başkan adayı olarak öne çıkarmak için dağıtılan paralara da uygulanması halinde, CHP yönetimlerinin ülkeye verdiği zararın net olarak görülebileceğini ifade etti.
Baykal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
Özgür Özel 18 Martta İBB başkanının sahte diploması iptal edildikten sonra ülkenin ne kadar parasının harcandığını, emeklinin cebinden ne kadar yok olduğunu hesaplamış.
İBB'de yapılan 580 milyarlık yolsuzluk ile kurultayda kendisini genel başkan yapabilmek için dağıtılan paralara da bir zahmet aynı hesabı yaparsa, yönetimleri altındaki CHP'nin ülkeye verdiği zararı net görebileceğiz.
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