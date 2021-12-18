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ATA AÖF 2021- 2022 Açıköğretim final sınavları ne zaman?

ATA AÖF final sınav tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer alıyor. ATA AÖF sınav takvimi öğrenciler tarafından merak kazandı. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman olacak? ATA AÖF final sınav tarihleri haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ATA AÖF 2021- 2022 Açıköğretim final sınavları ne zaman?
ata aöf

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorularının yanıtları belli olmuştu. Peki, ATA AÖF Açıköğretim final sınavı ne zaman yapılacak?

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

ATA AÖF TARAFINDAN yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,

Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,

Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde

2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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