AUZEF bitirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bitirme sınavının ilk aşamasını bugün bitirdi, ikinci aşaması ise yarın yapılacak. Sınava giren ve girecek olan öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yönetiminden sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Ancak, geçtiğimiz dönemlerde 1 hafta içerisinde açıklanması dolayısıyla bu dönem de sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. AUZEF final sınavlarına ilişkin Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu... adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.

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