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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı metro istasyonları yarından itibaren kapanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı. Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak.

Haber Merkezi DHA
Ataköy/Şirinevler metro durağı
Ataköy/Şirinevler metro durağı

Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı metro istasyonlarının hizmet dışı kalması ile birlikte aralarında kalan Yenibosna ile Dünya Ticaret Merkezi (DTM)-İstanbul Fuar Merkezi istasyonları da kullanılamayacak.
İBB tarafından yapılan açıklamada, "Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı, mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu’nda entege oluyor. Aktarma istasyonunun yapım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gününden itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda metro seferleri bir süre Yenikapı - Ataköy / Şirinevler arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına otobüs hizmet verecek" denildi.

DHA


İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, mevcut M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu’nun Yenibosna İstasyonu’na yeraltından yaya yolu bağlantısı inşa edilecek. Entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları arasında konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanacak. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

Bitmeyen metro çilesi: Kilometrelerce kuyruk oluştu
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Bitmeyen metro çilesi: Kilometrelerce kuyruk oluştu


Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular, Ataköy/Şirinevler istasyonunun çıkışında bulunacak olan İETT otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Mekik otobüs işletmesi, Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına hizmet verecek.

M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI HAKKINDA


2021 yılında kısmi olarak açılması planlanan 12 istasyondan oluşan 13,4 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında; Ataköy-İkitelli arasını 19,5 dakikaya indirecek ve tek yönde saatte 35 bin yolcu kapasitesine sahip olacak.
Hat; İkitelli Sanayi İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı - Başakşehir Metrosu, Mehmet Akif İstasyonu’nda Kabataş –Mecidiyeköy – Mahmutbey - Esenyurt Metrosu, Mimar Sinan İstasyonu’nda Kirazlı - Halkalı Metrosu, Yenibosna İstasyonu’nda Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu’yla, Ataköy istasyonunda ise Marmaray ile entegre olacak.
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