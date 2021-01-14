Gündem Ataşehirde kan donduran olay Ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağlayıp evi ateşe verdi
İSTANBUL

Ataşehir'de kan donduran olay: Ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağlayıp evi ateşe verdi

Ataşehir'de eski erkek arkadaşı tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiği iddia edilen genç kadın, itfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarıldı. Yangın söndürülürken, evi ateşe verip kaçtığı iddia edilen Emre Y. yapılan çalışmaların ardından polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Genç kadın çıkan yangında son anda kurtarıldı.
Genç kadın çıkan yangında son anda kurtarıldı.

Yangın, Saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14 katında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • İtfaiye ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı olduğu halde mahsur kalan Alev Ş.'yi kurtardı.

DHA
Yangın, Saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14 katında çıktı.

ELLERİNDEKİ KOLİ BANDI KAMERAYA YANSIDI

Dumandan etkilenmiş halde itfaiye ekiplerince kurtarılan Alev Ş. sağlık ekiplerine teslim edildi. Alev Ş.'nin ambulansa götürülmesi sırasında ellerindeki koli bantları kameraya yansıdı.

Sağlık ekiplerinin ambulansta ilk müdahalesini yaptıkları Alev Ş. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yanan daire tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemi alırken, site sakileri yangın ile ilgili yapılan çalışmaları izledi.

DHA
İtfaiye ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı olduğu halde mahsur kalan Alev Ş.'yi kurtardı.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI BAĞLAYIP EVİ ATEŞE VERDİ İDDİASI

  • Polis ekipleri olaya ilişkin çok yönlü araştırma başlattı. Alev Ş.'nin aralarında problemeler olan erkek arkadaşı Emre Y. tarafından elleri-kollarının koli bandıyla bağlandıktan sonra içeride bırakılarak evinin ateşe verildiği iddia edildi.

Olayın ardından kaçtığının görüldüğü ileri sürülen Emre Y.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Alev Ş.'nin, daha önce Emre Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

"EVİ YAKIP KAÇMIŞ"

Mahalle sakini "Yan sitede yangın olduğunu söylediler. Biz de hemen dışarıya çıktık. Daireyi alevlerin sardığını gördük. Arkadaşımdan aldığım bilgiye göre, dairede taksicilik işi yapan bir kadın oturuyormuş. Adam kadını ellerini bağlayıp olay yerinden kaçmış. Site yöneticisi ise kadını kurtardıklarını şu an içerisinde yaralı veya can kaybı olmadığını söyledi" dedi.

Başka bir görgü tanığı, "Evi yakıp kaçmış. Ama kadını kurtardılar. Kadının ellerini ve ayaklarını bağlamışlar. Şu anda kadın kurtuldu. Ambulansla kadını hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Y. yakalanarak gözaltına alındı. "Kasten Yaralama ve Yangın Çıkarmak Suretiyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlamasıyla Emre Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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