Gündem Ataşehirde kılıçla taksi durağına saldıran öfkeli müşteri yaralandı
İSTANBUL

Ataşehir’de kılıçla taksi durağına saldıran öfkeli müşteri yaralandı

İstanbul Ataşehir’de, elinde bir kılıçla geldiği taksi durağına saldırıp camları kıran öfkeli müşteri yaralandı.

Haber Merkezi AA
Ataşehir’de taksi durağına ’kılıç’ ile saldırı.
Ataşehir’de taksi durağına ’kılıç’ ile saldırı.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak’ta bulunan bir taksi durağına gelen bir müşteriyle taksiciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan müşteri, bir süre sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi. Yanında getirdiği kılıçla durağa saldıran öfkeli müşteri, durağın camlarını kırdı. Yaşanan arbedede saldırgan müşteri de yaralandı.

DHA
Ataşehir’de bir şahıs taksi durağına gelerek taksicilere kılıç ile saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaralanan müşteriyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

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