Gündem Ataşehirde patlama sesi sonrası yükselen alevler korkuttu Ekipler olay yerinde küle dönen lüks araçla karşılaştı
İSTANBUL

Ataşehir'de patlama sesi sonrası yükselen alevler korkuttu: Ekipler olay yerinde küle dönen lüks araçla karşılaştı

Ataşehir'de, patlama sesi üzerine ormanlık alandan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler ormanlık alanda terk edilen lüks arazi aracının yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirledi. Yangına arazi şartları nedeniyle müdahalede zorlanan ekiplerin söndürdüğü araçta kimsenin olmadığı belirlendi.

Haber Merkezi İHA
Ataşehir'de cip ormanlık alanda alev alev yandı
Ataşehir'de cip ormanlık alanda alev alev yandı

Gece saatlerinde Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan patlama sesi duyuldu. Patlamanın hemen ardından yükselen alevler itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

DHA
Ekipler küle dönen aracın enkazına ulaştı.

Yükselen alevlere müdahale bir hayli zor oldu

  • Olay, saat 05.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda yer alan toprak yoldan duyulan patlama sesi sonrası yükselen alevler itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Yanan otomobile müdahale konusunda coğrafi şartlardan dolayı bir hayli zorlanan itfaiye erleri yangın tüpleriyle alev topuna dönen araca yaklaşırken oldukça zor anlar yaşadı. Aracın bir kez daha patlama riskine karşı güvenlik önlemi alarak çevresindeki polis ekiplerini uzaklaştıran itfaiye erleri daha sonra alevlere müdahale etti. Orman itfaiyesinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

AA
Ekipler küle dönen aracın enkazına ulaştı.

Aracın terk edildiği anlaşıldı

İtfaiye ekipleriyle birlikte bir çok polis ekibinin sevk edildiği yangında otomobil içerisinde ve çevresinde kimseye rastlanılmadı. Küle dönen otomobilin lüks bir arazi aracı olduğu tahmin edilirken yan tarafında bulunan ceket olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere yangından etkilenmeyecek bir noktaya alındı. El fenerleri ve itfaiye aracının ışıklarıyla çevreyi detaylı bir şekilde inceleyen ekipler hiçbir kimsenin izine rastlamadı. Polis ekipleri ormanlık alanda alev topuna dönen otomobille ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Yanan araç böyle bulundu.

DHA
Ekipler küle dönen aracın enkazına ulaştı.

DHA
Yanan araç böyle bulundu.

DHA
Yanan araç böyle bulundu.
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