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'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus'a Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden tepki: ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlara 'sorumlu davranma' çağrısı

ABD menşeli dizi/film platformu Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' adlı diziyi yayınlamama kararı aldı. Platformun söz konusu skandal kararı Türkiye'de tepkiyle karşılanırken, Türkiye Ermeni Vakıflar Birliğinden de olaya ilişkin açıklama geldi. Birlik Başkanı Bedros Şirinoğlu, kararın Ermeni toplumu kuruluşlarının girişimleriyle alınmış olmasının kendileri açısından dikkate değer olduğunu ifade ederek, ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, "Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları" çağrısında bulundu.

18:51 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu

Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, bir dijital yayın platformunun "Atatürk" dizisini Ermeni lobisinin girişimiyle yayımlamama kararı aldığı iddiasına ilişkin, ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlarına, "Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini desteklemeleri ve sorumlu davranmaları" çağrısında bulundu.

"Bu kararın Ermeni toplumu kuruluşlarının girişimleriyle alınmış olması dikkate değer"

Şirinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD merkezli bir dizi/film platformunca, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir dizinin yayından kaldırılmasından doğan haklı tepkiyi dikkatle izlediklerini belirtti.

"Söz konusu tutum geleneğimizle bağdaşmıyor"

"Bu adımın söz konusu ülkedeki Ermeni toplumu kuruluşlarının girişimleriyle alınmış olması da konunun bizler açısından bir başka dikkate değer boyutudur." ifadesini kullanan Şirinoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Ermeni toplumu bu uygulamayı demokratik zihniyet, karşılıklı saygı ve hoşgörü, ifade özgürlüğü bakımından son derece tartışmalı bulmaktadır. Zira sanatın tezahürlerinin, sanatsal üretimin en sıkıntılı zamanlarda dahi toplumlar arasında diyaloğa ve empatiye zemin yaratabileceği aşikardır. Türkiye Ermeni toplumu, söz konusu tutumun ülkemizin değerleriyle ve devletimizin güvencesindeki bir arada yaşama geleneğimizle bağdaşmadığının tanığıdır."

ABD'deki Ermeni kurum ve kuruluşlara 'sorumlu davranma' çağrısı

Şirinoğlu, kimlik ve aidiyet hassasiyetlerinin, kutsal değerlerin gündelik hesaplarla hoyratça göz ardı edilmesinin dünyada körüklediği üzücü ortamın herkes tarafından üzüntü ve endişeyle izlendiğinin altını çizerek, "Bu vesilesiyle ABD'deki Ermeni kurum, kuruluşlarına ve uluslararası medya örgütlerine, Türkiye ve Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecini desteklemeleri ve bu anlamda katkı sunabilmek adına daha sorumlu davranmaları için çağrıda bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.



#Disney Plus
#Atatürk
#Dizi
#Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği
#Türkiye Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı
#Bedros Şirinoğlu
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