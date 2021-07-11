Gündem Avaşine düzenlenen hava harekatında 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Avaşin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Avaşine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma bakanlığının, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.
  • Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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