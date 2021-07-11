Avaşin'e düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yayılmacı anlayıştan vazgeçin

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Meslektaşımı mantıklı düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz. Atina olumlu havanın devamını istiyorsa yayılmacı anlayıştan vazgeçmeli" dedi.