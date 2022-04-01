Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İstanbul merkezli dev operasyon Handan Toprak gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul merkezli dev operasyon: Handan Toprak gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda, eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının da arasında bulunduğu 27 kişiden 21'i gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avcılar eski belediye başkanı dahil 21 kişiye gözaltı: Handan Toprak Gözaltı: Neden Gözaltına alındı?
Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Toprak'ın da arasında bulunduğu 21 zanlıyı yakaladı.

Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

HANDAN TOPRAK KİMDİR?

Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli, 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu. 1978'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişle sürdürüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Toprak, 1993-2006 yıllarında CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde aktif rol aldı. 2006-2007 yıllarında CHP Bahçeşehir Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belde Sekreterliği görevini yaptı. 2007-2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

2010 Ocak- 2012 yıllarında CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim Organizasyon ve Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

2012 Temmuz-2014 yıllarında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık’tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Handan son olarak 2014 seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı seçildi ve bir dönem görev yaptı.

CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz
GÜNDEM
CHP'li başkandan skandal paylaşım: Rakı sofrasında ramazan karşılaması yapıyoruz

Yine İBB yine ağaç katliamı: Onlarcasını kökünden kestiler
GÜNDEM
Yine İBB yine ağaç katliamı: Onlarcasını kökünden kestiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal
GÜNDEM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal

Tüketiciye45 maddelik yasal kalkan

Tüketiciye
45 maddelik yasal kalkan

​Beklenen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yürekleri ağza getiren olay

Yürekleri ağza getiren olay

​Sel felaketinin yaşandığı bölgede kar suları eridi çay taştı.
Handan Toprak gözaltına alındı

​İstanbul merkezli dev operasyon.

​“Kütüphanesiz Okul Kalmasın” kampanyası, kitap ve okuma seferberliğine dönüştü.
Zayıf noktalardan<br>saldıracaklar

Zayıf noktalardan
saldıracaklar

​Zelenskiy Rus ordusunun yeni planını açıkladı.
Ortalık savaş<br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

​Gaziantep'te sabaha karşı peş peşe patlamalar.

2 generalin rütbesini söktü

2 generalin rütbesini söktü

Zelenski: Hainler yavaş yavaş cezalandırılacak.
Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'nın talebine yeşil ışık yaktı.

​Süleyman Soylu: Bildiriye son şeklini bir AB büyükelçisi verdi.

Meclis'teki spor yasası teklifiyle kulüplerin borç yükü altına girmesi önlenecek.

​Temizlik ürünlerinde indirimi fiyatlara yansıtmadılar.

​11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yarın başlıyor.

​Azerbaycan Ramazan takvimini İran yerine Türkiye'ye göre belirledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.