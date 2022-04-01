İstanbul merkezli dev operasyon: Handan Toprak gözaltına alındı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Toprak'ın da arasında bulunduğu 21 zanlıyı yakaladı.

Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

HANDAN TOPRAK KİMDİR?

Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli, 17 Nisan 1960 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu. 1978'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı tıp eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine yatay geçişle sürdürüp, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

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Toprak, 1993-2006 yıllarında CHP Avcılar İlçe Örgütü'nde aktif rol aldı. 2006-2007 yıllarında CHP Bahçeşehir Belde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Belde Sekreterliği görevini yaptı. 2007-2010 Ocak CHP Büyükçekmece İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

2010 Ocak- 2012 yıllarında CHP Esenyurt İlçesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim Organizasyon ve Koordinasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

2012 Temmuz-2014 yıllarında CHP İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık’tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Handan son olarak 2014 seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanı seçildi ve bir dönem görev yaptı.

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