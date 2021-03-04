Gündem Avcılarda belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi
İSTANBUL

Avcılar'da belediye çalışanlarından toplu sözleşme eylemi

İstanbul'da CHP'li Avcılar Belediyesi çalışanları maaşlarının düşürülmesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle eylem yaptı. İşçiler, çeşitli pankartlar açıp slogan attı.

Haber Merkezi AA
Geçen yılın Nisan ayında Avcılar Belediyesi’nde yürürlüğe girmesi gereken toplu sözleşme henüz imzalanmadı, işçiler isyan etti.
Geçen yılın Nisan ayında Avcılar Belediyesi’nde yürürlüğe girmesi gereken toplu sözleşme henüz imzalanmadı, işçiler isyan etti.

Belediye binası önünde toplanan işçiler, çeşitli pankartlar açıp slogan attı.

Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Sönmez, burada yaptığı açıklamada, geçen yıl nisan ayında imzalanması gereken toplu iş sözleşmesinin hala imzalanmadığını anlattı.

Avcılar Belediyesinin müdürler ve başkan yardımcılarına toplu sözleşmede memurlara yapılan artışın 2 katı artış yapmayı dayatmasını kabul etmediklerini belirten Sönmez, Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin "Bu artış kabul edilmezse toplu sözleşmeyi imzalamam." diyerek 1 yıldır işçileri oyaladığını öne sürdü.

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"İKRAMİYELERİMİZ ÖDENMEDİ"

Sönmez, gelinen aşamada memurların 5, sözleşmeli memurların 9 ikramiyesinin ödenmediğini ifade ederek, "Teknik personelin arazi tazminatı 2017 yılından bu yana ödenmemiştir. 31 Mart'a kadar tüm alacaklarının sözünü veren başkanın bu sözünün takipçisi olacağız." dedi.

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"5 YILA YAKIN ÖDENMEYEN ALACAKLARIMIZ VAR"

Emekçilerin, toplu iş sözleşmesinin imzalanması için düşük artışları kabul etmediğini anlatan Sönmez, şunları söyledi:

"Emekçinin özverisini görmesini ve ayrımcılık dayatmasını geri çekmesini, sözleşmeli memurlara Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi'nde belirlenen limitlerin üzerinde maaş ödenmesini, 5 yıla yakın ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, temsilcimize baskılara son verilmesini, sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırıların son bulmasını, sürgünün kaldırılmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz."

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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