Avcılar'da depremde minaresi yıkılan camide yeni gelişme: Karot sonuçları belli oldu karar bekleniyor

Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nin depremde minaresinin bir kısmı yıkılmış, sonrasından minare, ekipler tarafından kontrollü olarak sökülmüştü.

Geçtiğimiz 26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik korkutan depremde Avcılar’da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı.

Deprem sonrası minaresi yıkılan caminin geri kalan parçaları da ekipler tarafından kontrollü olarak sökülmüştü. Aradan geçen zamanda karot örnekleri alınan caminin sonuçlarının belli olduğu öğrenildi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin karot sonuçları valiliğe gönderildi.

GÜNDEM İstanbul Avcılar'da depremde minaresi yıkılan cami mühürlendi

Camiyle ilgili karot örneklerinin müftülük aracılığıyla İstanbul Valiliğine ulaştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Cami ibadete halen kapalı tutulurken, yanından her gün geçen binlerce insan metrobüsü ve otobüsü kullanıyor. E-5 kenarında yıllardır bulunan cami sonuçların açıklanması ile birlikte akıbetini bekliyor.

Öte yandan caminin son hali drone ile havadan da görüntülendi.