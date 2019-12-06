Gündem Avcılarda depremde minaresi yıkılan camide yeni gelişme Karot sonuçları belli oldu karar bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da depremde minaresi yıkılan camide yeni gelişme

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan camide yeni gelişme: Karot sonuçları belli oldu karar bekleniyor

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin karot sonuçlarının valiliğe gönderildiği öğrenildi. Cami, alınacak karar ile akıbetini bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nin depremde minaresinin bir kısmı yıkılmış, sonrasından minare, ekipler tarafından kontrollü olarak sökülmüştü.
Hacı Ahmet Tükenmez Cami'nin depremde minaresinin bir kısmı yıkılmış, sonrasından minare, ekipler tarafından kontrollü olarak sökülmüştü.

Geçtiğimiz 26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik korkutan depremde Avcılar’da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı.

Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
OYNAT 00:36
Avcılar'da caminin minaresinin yıkılma anı
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Yıkılma anı kameraya anbean böyle yansıdı.


Deprem sonrası minaresi yıkılan caminin geri kalan parçaları da ekipler tarafından kontrollü olarak sökülmüştü. Aradan geçen zamanda karot örnekleri alınan caminin sonuçlarının belli olduğu öğrenildi.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin karot sonuçları valiliğe gönderildi.

İstanbul Avcılar'da depremde minaresi yıkılan cami mühürlendi
GÜNDEM
İstanbul Avcılar'da depremde minaresi yıkılan cami mühürlendi

Camiyle ilgili karot örneklerinin müftülük aracılığıyla İstanbul Valiliğine ulaştırıldığı bilgisine ulaşıldı. Cami ibadete halen kapalı tutulurken, yanından her gün geçen binlerce insan metrobüsü ve otobüsü kullanıyor. E-5 kenarında yıllardır bulunan cami sonuçların açıklanması ile birlikte akıbetini bekliyor.
Öte yandan caminin son hali drone ile havadan da görüntülendi.

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