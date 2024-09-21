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Avcılar
Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Avcılar'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

10:1521/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
AA
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Avcılar'da bir metrobüs, başka bir metrobüse arkadan çarptı.
Avcılar'da bir metrobüs, başka bir metrobüse arkadan çarptı.

İstanbul Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

#İstanbul
#Avcılar
#Metrobüs
#Kaza
#Söğütlüçeşme

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