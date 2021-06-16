Gündem Avcılarda İSKİnin çalışma yaptığı yol 17 günde üç kez çöktü Araçlar çekiciler ile kurtarıldı
İSTANBUL

Avcılar'da İSKİ'nin çalışma yaptığı yol 17 günde üç kez çöktü: Araçlar çekiciler ile kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da İSKİ'nin çalışma yaptığı Karınca Sokağın yolu 17 gün içinde 3 kez çöktü. Üç çökmede de çukura düşen araçlar çekilerek kurtarıldı. Yağmurlu günlerde yolun çamurla kaplandığını söyleyen vatandaşlar, "Her yer çamur içinde. Kimse aracını yıkayamıyor. Bir aydır pencereleri açamıyoruz, araçlarımızla garajımıza giremiyoruz. Bir an önce buna çözüm bulsunlar" sözleri ile yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Haber Merkezi DHA
Avcılarda İSKİnin çalışma yaptığı yol 17 günde üç kez çöktü: Araçlar çekiciler ile kurtarıldı
Cihangir Mahallesi'nde yine aynı yerde yol çöktü.

İSKİ’nin bir süre önce altyapı çalışması başlattığı Cihangir Mahallesi Karınca Sokak’ta dün ve bu sabah, çökme meydana geldi.

DHA

İstanbul Bağcılar'da yol çöktü tır mahsur kaldı
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İstanbul Bağcılar'da yol çöktü tır mahsur kaldı

Çökmeler nedeniyle 2 aracın mahsur kaldığı yolda, 31 Mayıs’ta da çökme meydana gelmiş, park halindeki bir minibüsün lastiklerinin çukurda kalmıştı.

DHA

İstanbul Esenyurt'ta yol çöktü: Oluşan çukurda su birikintileri oluştuğu görüldü
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Evinin önündeki yol çökmelerine tepki gösteren Bilal Tuncer, "İlk olarak park halindeki bir minibüsün lastikleri gömüldü. Bir ayda üçüncü olay. Her yer çamur içinde. Kimse aracını yıkayamıyor. Bir aydır pencereleri açamıyoruz, araçlarımızla garajımıza giremiyoruz. Bir an önce buna çözüm bulsunlar" dedi.

DHA


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