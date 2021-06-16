Avcılar'da İSKİ'nin çalışma yaptığı yol 17 günde üç kez çöktü: Araçlar çekiciler ile kurtarıldı İstanbul Avcılar'da İSKİ'nin çalışma yaptığı Karınca Sokağın yolu 17 gün içinde 3 kez çöktü. Üç çökmede de çukura düşen araçlar çekilerek kurtarıldı. Yağmurlu günlerde yolun çamurla kaplandığını söyleyen vatandaşlar, "Her yer çamur içinde. Kimse aracını yıkayamıyor. Bir aydır pencereleri açamıyoruz, araçlarımızla garajımıza giremiyoruz. Bir an önce buna çözüm bulsunlar" sözleri ile yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2021, 13:12 Son Güncelleme: 16 Haziran 2021, 13:58 DHA