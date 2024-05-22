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Avcılar'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya suçüstü

Avcılar'da, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, yabancı uyruklu kadını dolandırmak istedi. Kendisinden istenen parayı şüpheliye teslim etmek üzere verilen adrese giden kadın, dolandırıldığını anlayınca çevredekilerden yardım istedi. Kaçmak isterken yakalanan Uğur D. gözaltına alındı.

11:50 - 22/05/2024 الأربعاء
DHA
Suçüstü yakalandı
Suçüstü yakalandı

Olay, Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, yabancı uyruklu Sulaf D. isimli kadını arayarak isminin terör olaylarına karıştığını, sürdürülen gizli soruşturma kapsamında elindeki tüm parayı vereceği adrese getirmesini istedi.

Şüpheli, kadına bu durumdan kimseye söz etmemesi gerektiğini de söyledi. Paniğe kapılan Sulaf D., durumu eşine anlattı. Mohammed S.A. durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu; ardından da eşiyle şüphelinin verdiği adrese gitti. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ne yönlendirildi.

Parayı şüpheliye tesim etmek üzere olan Sulaf D., şüphelinin polis olmadığını ve kaçmak istediğini fark ederek çevredekilerden yardım istedi. Yakalanacağını anlayan Uğur D. ile Mohammed S.A. arasında arbede yaşandı.

Şüpheli Uğur D., arbede sırasında vatandaşlar tarafından yakalanıp, ring görevi yapan polis ekiplerine teslim edildi. Yabancı uyruklu çift Uğur D.'den şikayetçi olurken, polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.



#İstanbul
#dolandırıcı
#suçüstü
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