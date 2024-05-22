Avcılar'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya suçüstü

Son dönemde sosyal medyada ‘Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın' paylaşımları çoğalıyor. Yapılan bu işlemin yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen kara paraların aklanması için dolandırıcılar tarafından tercih edildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu yönteme bilerek veya bilmeyerek dahil olmanın hukuki açıdan ciddi sonuçlara neden olabileceği noktasında uyarılarda bulunuyor.