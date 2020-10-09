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Gündem Avcılarda kahvehane oyun oynayanlar suçüstü yakalandı 76 bin TL ceza kesildi
İSTANBUL

Avcılar'da koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 76 bin TL ceza kesildi

Avcılar’da kahvehane oyun oynayanlar suçüstü yakalandı: 76 bin TL ceza kesildi

Avcılar'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak kahvehanede oyun oynayan 24 kişi polis ekiplerinin yaptığı denetimde suçüstü yakalandı. 24 kişiye 3 bin 180 TL'den toplam 76 bin 200 TL ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Avcılar’da kahvehane oyun oynayan 24 kişiye idari para cezası kesildi.
Avcılar’da kahvehane oyun oynayan 24 kişiye idari para cezası kesildi.

İstanbul Avcılar’da yapılan koronavirüs önlemleri denetiminde kahvehanelerde oyun oynadıkları tespit edilen 24 kişiye 3 bin 180’er TL idari para cezası kesilirken, 4 iş yeri için idari işlem yapıldı.

DHA
Avcılar’da kahvehane oyun oynayan 24 kişiye idari para cezası kesildi.


Avcılar Kaymakamlığı’na bağlı, aralarında polislerin de bulunduğu sivil ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini dün gece de sürdürdü ekipler 26 işyerini denetledi.

3 BİN 180'ER TL CEZA

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre kapatılan ve 1 Haziran’da tekrar açılan kafe, çay bahçesi, kahvehanelerde her türlü oyun oynanması yasaklandı. Yasak kapsamında denetim yapan ekipler, 4 işyerinde iskambil veya okey oynandığını tespit ederek işletmeciler hakkında idari işlem başlattı. Buralarda oyun oynayan 24 kişiye de Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 180’er TL olmak üzere toplam 76 bin 320 TL idari para cezası kesildi. Görevliler ayrıca kafe, kahvehane gibi yerlerde klima çalıştırmanın, gazete, dergi bulundurmanın yasak olduğunu, masa örtüleri için de hijyen kurallarına uyulması, çay ve benzeri ürünleri servis edenlerin mutlaka maske takması, bardakların en az 60 derecede sıcakta yıkanması gerektiğini hatırlattı.

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TELEVİZYON YERİNE GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Cihangir Mahallesi’ndeki içerisinde oyun oynanan ve işlem yapılan bir kafenin dışarıdan bakıldığında kepenklerinin kapalı olduğu, içeriden hiçbir ışık görülmediği dikkat çekti. İçeride bulunan televizyon ekranında ise dışarıyı iki açıdan gören güvenlik kamerası görüntülerinin bağlı olduğu böylece olası bir denetime karşı önlem alınmaya çalışıldığı görüldü.

DHA
Televizyon yerine güvenlik kamerası...

Müşterilerden biri gece denetim ekibini görünce "Yaptığımızın savunulacak bir tarafı yok" derken, aynı masada oturan arkadaşı, kahvehane sahibine destek olmak için çay içmeye geldiklerini, vakit geçirmek için iskambil oynadıklarını söyledi.

DHA

DHA

DHA
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