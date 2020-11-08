Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı

Dünya

Fransa’da Türklere bir ırkçı saldırı daha

Son dönemde Müslümanlara saldırıların arttığı Fransa’da bu kez Türklere ait bir dükkan ırkçı saldırıya uğradı. Nantes kentinde kasap dükkanı işleten Y.B., önce mağazasının duvarlarına “Buradan defolun, evinize dönün” yazıldığını söyledi. Bir gün sonra ise Y.B.’nin dükkanın camlarını kırıldı. 7 yıldır Fransa’da yaşayan Y.B., ilk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını anlattı.