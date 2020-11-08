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Gündem Avcılarda otomobil viyadükten uçtu 3 yaralı
İSTANBUL

Avcılar'da otomobil viyadükten uçtu: 3 yaralı

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten aşağıya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Otomobil, D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten aşağıya uçtu.
Otomobil, D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten aşağıya uçtu.

Kaza, Avcılar Haramidere D-100 Karayolu üzerinde 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 59 NC 402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Haramidere'de D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten alt yola uçtu. Kazada Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı.

DHA
nOtomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Haramidere'de D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki viyadükten alt yola uçtu.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Kazada 3 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken itfaiye ekipleri yolu temizledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Düzce'de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi, bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı
FOTOĞRAF 10
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Kaza; 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi.
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Alınan bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet K.’nın kullandığı 67 IP 725 plakalı tır, sağ şeritte seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan Ali Arslan’ın kullandığı 34 DHN 239 Skoda marka otomobil arkadan çarptı.
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Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı.
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Çarpışmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobilin arka koltuğunda oturan Selvinaz Ö. yaralandı.
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Kazayı anlatan tır sürücüsü Ahmet K., “Rampa yukarı çıkıyordum. Arkadan bir kütürtü geldi. Şanzıman kırıldı sandık. Arabayı kenara aldım. Geri salayım dedim. Baktım altımda taksi var. Nasıl olduğunu fark etmedim” dedi.
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Otomobilin sürücü koltuğunda sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Ali Arslan’ı sıkıştığı yerden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil tırın altına girdi 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil tırın altına girdi 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil tırın altına girdi 1 ölü, 1 yaralı
Düzce'de feci kaza: Otomobil tırın altına girdi, bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı
TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul istikametine sağ şeritten ilerlemekte olan tıra arkadan otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsesin altına giren otomobildeki sürücü hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.


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