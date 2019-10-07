Avcılar’da yan yatan 40 yıllık bina mühürlendi: Nihai sonuç bekleniyor

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye şimdiye kadar Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu şekilde hareket etti. Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir" dedi.