Gündem Avcılarda yan yatan 40 yıllık bina mühürlendi Nihai sonuç bekleniyor
İSTANBUL

Avcılar’da yan yatan bina mühürlendi

Avcılar’da yan yatan 40 yıllık bina mühürlendi: Nihai sonuç bekleniyor

Avcılar E-5 karayolu yanında uzun zamandır yana yatık şekilde duran 40 yıllık bina 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ihbar neticesinde belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Yana yatık duran bina havadan drone ile de görüntülendi. Binanın nihai sonucunun yapı denetim firmasının raporunun ardından belli olacağı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Bahar Apartmanı 1999 depremi sonrasında 25-30 santim kadar yan tarafında bulunan binaya doğru eğildi.
Bahar Apartmanı 1999 depremi sonrasında 25-30 santim kadar yan tarafında bulunan binaya doğru eğildi.

Silivri açıklarında geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar ilçesinde bir caminin minaresi yıkılmış çok sayıda evde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıp mühürlenmişti.

Yana doğru eğilen bina, 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden ihbar edildi.

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25-30 santim yan binaya doğru eğildi

E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler yanyol üzerinde bulunan Bahar Apartmanı ise 1999 depremi sonrasında 25-30 santim kadar yan tarafında bulunan binaya doğru eğildi. E-5 üzerinden net bir şekilde belli olan bina son depremin ardından tekrar gündeme geldi.

5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden ihbar edilen bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Binanın nihai sonucunun yapı denetim firmasının raporunun ardından belli olacağı öğrenildi.

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Yapı denetim firmasının raporunun sonucuna göre binanın akıbeti belli olacak.

Son depremden sonra hasar arttı

Binanın yıllardır yana yatık halde olduğunu söyleyen bir vatandaş, “ Son depremden sonra hasarın arttığı görülüyor. Şu anda mühürlüyorlar”dedi.

Öte yandan binanın son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın bitişindeki binaya doğru yan yattığı görülüyor.

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