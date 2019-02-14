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İSTANBUL

Avdagiç: Binali Yıldırım'ın adaylığı, İstanbul iş dünyası için bir şanstır

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığına ilişkin "Sayın Başkanımızın, İstanbul Belediye Başkanlığına aday olması, İstanbul iş dünyası için bir şanstır. Şanstır çünkü İstanbul’un sorunlarına zaten vakıftır" dedi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı İTO'nun şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yıldırım'ın İTO'da bulunmasının İstanbul iş dünyasıyla yan yana olduğunu gösterdiğini söyledi.

İstanbul’u yönetmeye talip olan Yıldırım'ın İTO'da bulunmasının simgesel bir anlamı olduğunu dile getiren Avdagiç, "İstanbul iş dünyasına gönlünü açan, tüm İstanbul’a gönlünü açmış gibidir. İstanbul iş dünyasının sesine kulak veren, tüm İstanbul’a kulak vermiş gibidir. İstanbul’a ait her şeyin hülasası, İstanbul iş dünyasıdır. O yüzden diyoruz ki, İstanbul’un derdini dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek, biraz da iş dünyasının derdini dinleyip sorunlarına çözüm üretmekle mümkün olabilir. Unutmayalım ki İstanbul, Türkiye’nin ve dünyanın en kalabalık şehri ise bu ekonomik ve ticari anlamda bir cazibe merkezi olmasındandır. Milyonlarca insan İstanbul’a akın etmişse, burada doydukları içindir, yarınlarını burada kurdukları içindir. İstanbul bizim hem dünümüz, hem yarınımızdır." diye konuştu.

Avdagiç, TBMM Başkanı Yıldırım'ın İstanbul’un yakından tanıdığı bir isim olduğuna dikkati çekerek, onun İstanbul’un sorunlarına çözüm üretme noktasında oldukça başarılı olduğunu ve büyük projeleri hayata geçirdiğini aktardı.

İstanbul’da yükselen onlarca projenin altında Yıldırım'ın imzası olduğunu anlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

  • "Sayın Başkanımızı farklı kılan özellik, projelere finansman bulması, onları ülke ve millet menfaatine uygulaması, hayata geçirmesi, bitirip halka açmasıdır. Bu da emin olun her yiğidin harcı değildir. Bu yetenek de, bu kumaş da değerli Başkanımızda vardır. İstanbul iş dünyası olarak biz buna şahidiz. Yine ifade etmek isterim ki, Sayın Başkanımızın, İstanbul Belediye Başkanlığına aday olması, İstanbul iş dünyası için de aynı zamanda bir şanstır. Şanstır, çünkü İstanbul’un sorunlarına zaten vakıftır. Sadece sorunlarını mı biliyor? Hayır… Aynı zamanda İstanbul halkını tanıyor, beklentilerini, isteklerini biliyor. Hepsinden önemlisi alçak gönüllülük ile tecrübeyi, projecilikle icraatı birleştiren bir isim.
  • Millete hizmet yolunda ustalık dönemini yaşayan Sayın Başkanımız, geçmişteki büyük başarılarının ışığında, İstanbul’un geleceğini şekillendirecek projeleriyle, bugünümüzü refah ve mutluluk içinde sürdürmemizi sağlayacak başkan olacaktır. Biz İstanbul iş dünyası olarak böyle düşünüyoruz. İstanbul’a samimiyetle, aşkla hizmet eden herkesin en büyük yardımcısıyız."

Toplantı sonunda İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hat tablosu hediye etti.

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