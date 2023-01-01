Avlu’da alışveriş fırsatlarını kaçırmayın!

Ulusal ve uluslararası birçok markayı çatısı altında bulunduran şehrin merkezinde, doğayı içinde barındıran Avlu Yaşam Merkezi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin etkin çalışmaları sayesinde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Cazibe merkezi haline gelen Avlu 2. etabın da devreye girmesiyle birlikte şehrin kalbinin attığı aktif bir yaşam alanına dönen Avlu Yaşam Merkezi vatandaşları her mevsim kendine çekiyor.

Dünya markalarının yer aldığı ve her kesimden insanın aradığı ürünü bulabildiği Avlu Yaşam Merkezi, onlarca moda markasında; kampanyalar, sezon sonu indirimleri ve fırsatları sunuyor. Özelliklede ebeveynler alışverişteyken çocukların eğlenebilecekleri birçok alanın olması Avlu Yaşam Merkezi’ne olan talebi artırıyor. Günlük hayatın temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Avlu Yaşam Merkezi’nde; kafe, restoran, mobilya, spor, kadın, erkek ve çocuk giyim üzerine birçok hizmete ulaşabiliyorlar. Ulaşım ve otopark yönünden de vatandaşlara büyük kolaylık sunan Avlu Yaşam Merkezi; yaşam tarzı, konserleri, mağazalarıyla Marmara ve Ege Bölgesi’nde ön plana çıkamaya başladı.