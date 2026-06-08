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Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kaza sebebiyle tünel trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kaza sebebiyle tünel trafiğe kapatıldı

09:048/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
DHA
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tünel içinde duvara çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tünel içinde duvara çarptı.

Avrasya Tüneli Avrupa yönünde kaza meydana geldi. Otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırıma çıkarak tünel duvarına çarptı. Otomobilin çarptığı noktadaki yangın söndürme ünitesinde bulunan bölümden suların yola aktığı görülüyor. Kaza nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "08.06.2026 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Avrasya Tüneli’nde özel otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştır. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştır. Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli’ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



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