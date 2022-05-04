Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı

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Gönül elçilerinin gurbetteki bayramı: Yeter ki dünya güzelleşsin

STK’larımız dünyadaki mazlumların, mağdurların yardımına koşuyor. Tabii, gönüllüler de bayramı sevdiklerinden uzakta geçiriyor. Kamerun’da bulunan Halit Yasir Özoğul, “Ramazanı, bayramı uzakta geçirmek zor. Ama dünyanın güzelleşmesi için hizmet etmek bütün hüznümüzü alıp götürüyor” diyor. Hasan Demir, Somali’ye 6 aylık kızıyla gelmiş. İnsanlara yardımın çok güzel bir duygu olduğunu söylüyor. Zanzibar’daki Hatice Yentürk: “Burada yaptığımız şey o kadar büyük ve güzel ki... Uzak olmaktan etkilenmiyorum.”