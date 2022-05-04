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Gündem Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı
İSTANBUL

Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 azalışla 444 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 13.987 puan oldu.

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Haber Merkezi AA
Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı
Arşiv.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 7.533 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 6,452 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 azalışla 24.152 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 10:45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı konuşma öncesinde küresel bazda yatırımcıların temkinli hareket ettiğini ve risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Almanya'da açıklanan makroekonomik verilere göre martta dış ticaret dengesi 3,2 milyar avro fazla verse de beklentilerin oldukça altında kaldı.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi ve Almanya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP istihdam raporu verileri, dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da piyasalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

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