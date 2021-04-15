Avrupa'nın en iyilerini geride bıraktı: DHMİ hava trafik kontrol hizmetinde birinci oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Türk hava sahasının gözü, kulağı ve gökyüzünün güvenli sesi’ olmaya devam ediyor. ’DHMİ çalışıyor, Türkiye uçuyor!" dedi.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan süreçte Türk hava sahasından 139 bin 884 hava aracına hava trafik kontrol hizmeti verildiğini açıkladı.



Keskin, sosyal medya sitesi Twitter hesabından konuya ilişkin DHMİ Hava Trafik Merkezi'nin Avrupa çapındaki başarısını yansıtan verileri paylaştı.



DHMİ 139 BİN 884 UÇUŞLA BİRİNCİ

Buna göre; DHMİ Hava Trafik Merkezi, 139 bin 884 hava aracına hizmet vererek, listenin ilk sırasında yer alırken, Almanya Karlsruhe 128 bin 403 hava aracı ile ikinci, Hollanda Maastricht 120 bin 300 hava aracı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu sürede İngiltere Londra 93 bin 714, Fransa Paris 93 bin 12, İtalya Roma Hava trafik Merkezi 49 bin 444 uçağa hizmet verdi.

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DHMİ'nin 1-7 Nisan haftasında Hava Trafik Kontrol Merkezleri arasında Avrupa liderliğini sürdüğünü kaydeden Keskin, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 651 uçuşla, Frankfurt, Paris Charles De Gaulle ve Amsterdam Havalimanlarını geride bırakarak birinci sırada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ise ortalama 422 uçuşla beşinci sırada yer aldığını belirtti.

Keskin, 7 Nisan'da ise THY'nin 728 uçuşla Avrupa havayolu şirketleri arasında açık ara önde olduğunu, Pegasus Havayolları'nın ise 289 uçuşla beşinci sırada olduğunu bildirdi.



Keskin açıklamasında, "Hava Trafik Kontrol Merkezimiz; 1 milyon kilometre karelik hava sahasında, havalimanlarımıza iniş-kalkış yapan ve hava sahamızı transit kat eden hava araçlarına her türlü meteorolojik koşulda 7 gün 24 saat saha kontrol hizmetini başarıyla sürdürüyor. COVID-19 pandemisinin dünya havacılığı üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, Avrupa'nın diğer merkezlerini geride bırakan Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 'Türk Hava Sahasının gözü, kulağı ve gökyüzünün güvenli sesi' olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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