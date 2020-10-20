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Gündem Ayağının tozuyla PKKya heyet yolladı
İSTANBUL

​Ayağının tozuyla PKK’ya heyet yolladı

Ayağının tozuyla PKK’ya heyet yolladı

Ankara ziyaretinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi konusunda skandal ifadeler kullanan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesine döner dönmez Suriye PKK’sına bir heyet gönderdi. Heyet, Kamışlı’da teröristlerin mezarlarını ziyaret edip çelenk bıraktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Linde’nin sözlerine sert tepki göstermiş, “Siz hangi yetkiyle Türkiye’den bunu istiyorsunuz” cevabını vermişti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgede görüşmeler yapan heyet, teröristlerin mezarlarını ziyaret edip çelenk bıraktı.
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki bölgede görüşmeler yapan heyet, teröristlerin mezarlarını ziyaret edip çelenk bıraktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 13 Ekim’de yaptığı basın toplantısında Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi konusunda skandal ifadeler kullanan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde rahat durmadı. Bakan Çavuşoğlu’nun “Siz hangi yetkiyle Türkiye’nin Suriye’den çekilmesini istiyorsunuz? Biz işgalci değil topraklarının güvenliğini sağlayan bir ülkeyiz. Siz PKK’ya ülkenizde ofis açtırıyorsunuz. O örgüt anneleri çocuksuz, çocukları anasız babasız bırakıyor. Siz de bir annesiniz buna ne diyeceksiniz?” sözleriyle sert tepki gösterdiği İsveçli bakanın, bu görüşmeden günler sonra terör örgütünün işgali altındaki Suriye’nin Kamışlı bölgesine özel bir heyet gönderdiği ortaya çıktı.

Ann Linde

SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ GİTTİ

İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye Özel Temsilcisi Per Ornius başkanlığındaki heyette, İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın insani ve yardımlardan sorumlu başkanı Thomas Marcus ve Avrupa Barış Enstitüsü danışmanı Evin Çetin de yer aldı. Heyete ziyarette sözde Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı Abdülkerim Ömer ve Dış İlişkiler Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Selman da eşlik etti. Evin Çetin’in bir dönem terör örgütü PJAK kampında teröristlerle halay çektiği görüntülerle biliniyor.

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BİRLİKTE MÜCADELE EDECEKLERMİŞ

Teröristlerle bir araya gelen İsveç Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi Per Ornius, “İsveç olarak Kuzey ve Doğu Suriye halkına borçluyuz” dedi. İsveçli heyet, Kamışlı’daki terörist mezarlığını ziyaret edip çelenk de bıraktı. Terörist mezarlığını ziyareti sırasında, terörist aileleriyle görüşen Ornius, “Buradaki şehitler yalnızca ülkeleri için değil, bizim için ve bütün dünya için canlarını verdi. Terörü ortadan kaldırmak uğruna canlarını feda ettiler. Onların bu fedakarlıklarını kelimelerle ifade edemem. İsveç ve diğer ülkeler olarak onların emekleri karşısında borçluyuz. Direniş ve mücadelenin sona ermediğini biliyoruz ve bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz” diye konuştu.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, HDP'li vekil Remziye Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde hakaretlerde bulundu. Hakaretlerinin ardından Tosun ailelere saldırmak istedi. Polisler araya girerken, aileler bu duruma tepki göstererek sinir krizi geçirdiler. Tosun, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.


TÜRKİYE’Yİ ŞİKAYET ETTİLER

Görüşme sırasında terörist aileleri de Türkiye’yi İsveç’e şikayet etti. Aileler, uluslararası alanda yapılan kınamaların yeterli olmadığını belirterek, Türkiye’nin operasyonlarına ilişkin uluslararası alanda herhangi bir müdahale olmamasından yakındı. İsveçli heyet, bu ziyaretin ardından Kamışlı’daki sözde Gaziler Kurumu’nun yolunu tuttu. Görüşmeler sırasında teröristlerin İsveç’te temsilcilik açması ve bu temsilcilik aracılığıyla tedavi ihtiyacı bulunan yaralı teröristlerin ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde talepte bulunduğu ortaya çıktı. Heyet üyeleri, sözde gazilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba içinde olacaklarını, bu doğrultuda İsveçli kuruluşlar ile bölgedeki kuruluşlar arasındaki koordinasyonun arttırılacağını belirtti. Heyet üyeleri, “Uluslararası toplumu korumak uğruna yaralananlara karşı sorumluluğu bulunan hükümetlere bu talepleri ileteceğiz” cevabını verdi.

Bize yardım edin!

  • Heyetle yapılan görüşmelerde çok önemli bir konu da gündeme geldi. Sözde Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı Abdülkerim Ömer’in İsveç’li heyetten Alyarubia (Til Koçer) Sınır Kapısı’nın açılmasını talep ettiği öğrenildi. Suriye- Irak arasındaki stratejik öneme sahip olan Alyarubia Sınır Kapısı, Habur’dan sonra Irak’a açılan en önemli kapı olarak gösteriliyor. Öte yandan Ömer, bölgeye gönderilecek insani yardımların Suriye hükümeti üzerinden değil doğrudan Özerk Yönetim üzerinden gönderilmesini istedi.

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