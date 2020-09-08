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İSTANBUL

Ayakta yolcu yasaklandı ama İstanbul'da otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor

Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüse yönelik alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Bu tedbirlerden biri ise toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşınmamasına yönelik oldu. Kabine toplantısında alınan karar sonrasında bu sabah İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ayakta ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaksızın yolculuk edildiği görüldü.

Haber Merkezi DHA
Otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.
Otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı.

İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Kovid-19 tedbirleri) Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir' dedi.

KAPASİTELERİ AŞMALARINA RAĞMEN ALDILAR

Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü. Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi.

Otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti.

Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

İstanbul'da yasak olduğu halde sosyal mesafesiz ve ayakta yolculuk yapıldığı görüldü
OYNAT 00:59
İstanbul'da yasak olduğu halde sosyal mesafesiz ve ayakta yolculuk yapıldığı görüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Yerli otomobilin merkez üssünde şaşırtan görüntü: Çatıda yetiştiriyor!
FOTOĞRAF 13
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Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde bir şirkette yönetici olarak çalışan Yusuf Karataş, mesleğini bırakarak yine Bilişim Vadisi içerisinde bulunan bir restoranı işletmeye başladı.
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Tarıma ilgisi olan Karataş, yaklaşık 2 yıl önce Bilişim Vadisi içerisinde bulunan bir binanın çatısını organik bahçe olarak kullanıp meyve ve sebze yetiştirmeye karar verdi.
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Yaklaşık 700 metrekarelik alanda ektiği sebze ve meyveleri işlettiği restoranında kullandığını belirten Karataş, organik tarımla uğraşmanın kendisini hem dinlendirdiğini hem de mutlu ettiğini söyledi.
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Yusuf Karataş, Bilişim Vadisi’ne ilk defa bir star-up’ta idari işler yöneticisi olarak geldim. O vesileyle tanıştım Bilişim Vadisi’yle. Daha sonra Bilişim Vadisi’nde bir kafe-restoran ihtiyacı hissettim ve yaptığım proje de kabul edildi. 2 yıldır bu istikamette faaliyetlerimi sürdürmekteyim. Burada tarımla ilgili toprak alanlar vardı binaların tepelerinde. Bu toprak alanların birinde 2 yıldır tarım yapmaktayım. Güzel neticeler almaya başladım.
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Sabah olunca buradan domateslerimizi, biberlerimizi toplayıp kahvaltıda kullanıyoruz. Öğle yemeğinde şefimiz gelip buradan biber topluyor. Burası bir nevi bizim pazarımız gibi oldu. Tarımla iştigal etmemiz baya bir ilgi odağı oldu” dedi.
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Tarımla uğraşmanın kendisine huzur ve mutluluk verdiğini belirten Karataş, sözlerin şöyle devam etti:
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Görenler en çok plazaların arasında bunu nasıl başardığıma şaşırıyor. Buranın sulamasını nasıl yaptınız diye soruyorlar. Her şeyi düşündüm tabii, genel müdürlük de bizim destekçimiz oldu. Özellikle pandemi döneminde 3 ayımı burada geçirdim gerek ot yolarak ya da burayı kazarak. Burası benim için esasen bir dinginlik alanı oldu.
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Bu işlerle uğraşmayı seviyorum, bir şey üretmeyi seviyorum. Binalar ruhsuzdur, bir bina dikersiniz içerisine insan da girer ama bir ruhu yoktur. Ona ruh katan bazı şeyler gereklidir. İşte burada yaptığım çalışma da bunlardan biri aslında. Biz bu vadiye ruh katmaya geldik. Burası ileride yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın merkezi olacak bu nedenle elimizden geldiğince çalışıyoruz.
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Kurduğu bahçesinde kar amacı gütmeyen bir çalışma yaptığını söyleyen Yusuf Karataş,
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Burada güvenlik görevlisinden tutun da, temizlik hizmeti yapan arkadaşlarımız, ofislerde çalışan arkadaşlarımız buradan ücretsiz bir şekilde sebze alabiliyor. Kim ne zaman isterse gelip toplayabilir, hatta ot yolabilir diyorum. Elinize tabağınızı ya da sepetinizi alıp istediğiniz kadar ürün alabilirsiniz ben burayı ticari bir kaygıyla yapmadım. Tamamen buraya bir kimlik kazandırmak ve kendi kendimi tatmin etmek için böyle bir girişimde bulundu. Son 2 yıldır da yaptığım işten çok memnunum bu işi büyüteceğim gibi duruyor” diye konuştu.
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Elde ettiği sebze ve meyvelerden dolayı hal alışverişinin büyük oranda azaldığını ifade eden Karataş,
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Buradaki alana çeri domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, yeşil sebzeler hatta kavun bile ektim. Birçok ürün çıktı, bizi sebze halinden alışveriş yapma yükünden baya bir kurtardı. Bazı dönemlerde ek ihtiyaç oluyor tabii. Bütün vadinin ortak kullanacağı bir alan olarak düşündüğüm için burası herkese açık” ifadelerini kullandı.
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Yerli otomobilin merkez üssünde şaşırtan görüntü: Çatıda yetiştiriyor!
Yerli otomobilin merkez üssünün de bulunduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nin çatısındaki görüntü görenleri şaşırtıyor. Bilişim Vadisi'nin içerisinde yer alan binaların çatısında organik tarım yapılıyor. 700 metrekarelik alanda domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak ve yeşil sebzelerin yanı sıra kavun dahi ekilmiş durumda. Vadi'nin çatısında yetişen ürünleri çalışanlar ücretsiz olarak toplayabiliyor.


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