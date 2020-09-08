Ayakta yolcu yasaklandı ama otobüs ve minibüsler almaya devam ediyor

Burada güvenlik görevlisinden tutun da, temizlik hizmeti yapan arkadaşlarımız, ofislerde çalışan arkadaşlarımız buradan ücretsiz bir şekilde sebze alabiliyor. Kim ne zaman isterse gelip toplayabilir, hatta ot yolabilir diyorum. Elinize tabağınızı ya da sepetinizi alıp istediğiniz kadar ürün alabilirsiniz ben burayı ticari bir kaygıyla yapmadım. Tamamen buraya bir kimlik kazandırmak ve kendi kendimi tatmin etmek için böyle bir girişimde bulundu. Son 2 yıldır da yaptığım işten çok memnunum bu işi büyüteceğim gibi duruyor” diye konuştu.