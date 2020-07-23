Ayasofya Camisi'nin açılışına saatler kaldı: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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MEF Üniversitesi üniversite adaylarına anket yaptı: Pandeminin üniversite tercihlerine etkisini sordu

MEF Üniversitesi, Türkiye’nin farklı yerlerinden bu yıl YKS’ye giren 1628 adaya pandeminin üniversite tercihlerine etkisi ile ilgili anket yaptı. Üniversite tercihi yapacak 1628 kişiyle telefon görüşmesi şeklinde yapılan anketin sonuçlarına göre üniversite adaylarının %72’si, pandemi öncesi hiç gündemlerinde olmayan ‘‘üniversitelerin online eğitim becerilerini’’ araştırarak tercihlerini yapacaklarını iletti.