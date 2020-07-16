Ayasofya haberleri: HDP'li Garo Paylan'dan Ayasofya Camii'nde çan çalsın önerisi HDP'li Paylan'dan Ayasofya teklifi: Çan çalsın pazar günleri ayin yapılsın 10 Temmuz'da Danıştay'ın verdiği karar ile müze statüsünden çıkan Ayasofya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuştu. Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda bir takım çevrelerden gelen tepkiler içinde yer alan HDP'den de ilginç bir çıkış geldi. Bir programda canlı yayına katılan HDP'li Garo Paylan, "Ayasofya tabii ki ibadete açılsın, benim hiçbir itirazım yok. Şöyle bir formül olabilir belki, illa isteniyorsa, Ayasofya çok büyük bir yer, biliyorsunuz belli bir yerinde namaz kılınıyor, zaten ibadete açık. Belli bir yerinde de kilise olarak biz ibadet edebilelim, biz Hıristiyanlar olarak gidelim orada duamızı edebilelim, Ayasofya’nın belli bölümleri var, orada bir de çan olsun. Düşünün bir yanda ezan okunsun, diğer yanda çan çalsın, orta alan da müze olarak herkesin buluşabileceği, Hıristiyanların buluşabileceği bir barış kilisesine, barış camisine ve barış müzesine dönüşsün" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 16 Temmuz 2020, 10:08 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2020, 11:08 Yeni Şafak