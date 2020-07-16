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Gündem HDPli Paylandan Ayasofya teklifi Çan çalsın pazar günleri ayin yapılsın
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

Ayasofya haberleri: HDP'li Garo Paylan'dan Ayasofya Camii'nde çan çalsın önerisi

HDP'li Paylan'dan Ayasofya teklifi: Çan çalsın pazar günleri ayin yapılsın

10 Temmuz'da Danıştay'ın verdiği karar ile müze statüsünden çıkan Ayasofya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuştu. Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda bir takım çevrelerden gelen tepkiler içinde yer alan HDP'den de ilginç bir çıkış geldi. Bir programda canlı yayına katılan HDP'li Garo Paylan, "Ayasofya tabii ki ibadete açılsın, benim hiçbir itirazım yok. Şöyle bir formül olabilir belki, illa isteniyorsa, Ayasofya çok büyük bir yer, biliyorsunuz belli bir yerinde namaz kılınıyor, zaten ibadete açık. Belli bir yerinde de kilise olarak biz ibadet edebilelim, biz Hıristiyanlar olarak gidelim orada duamızı edebilelim, Ayasofya’nın belli bölümleri var, orada bir de çan olsun. Düşünün bir yanda ezan okunsun, diğer yanda çan çalsın, orta alan da müze olarak herkesin buluşabileceği, Hıristiyanların buluşabileceği bir barış kilisesine, barış camisine ve barış müzesine dönüşsün" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan

HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, T24'te Şirin Payzın’ın sunduğu programda HDP’nin Ayasofya’nın ibadete açılması konusundaki sorulara verdiği cevaplar ile dikkat çekti.

HEM EZAN OKUSUN HEM DE ÇAN ÇALSIN BİZ HRİSTİYANLAR DA ORADA DUAMIZI YAPALIM

Programda Şirin Payzın'ın Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki sorularına HDP'li Paylan şöyle cevap verdi:

Bakınız Ayasofya ile Sultan Ahmet Camiyle 200 metre uzaklıktadır, Sultan Ahmet camiine ben çok sık giderim, inanın çok da huzur bulurum orada. Oradaki vakit namazlarında 100 kişi 150 kişi namaz kılar binlerce kişinin namaz kılabileceği bir camide… Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylemişti “önce Sultanahmet dolsun da sonra Ayasofya’yı açarız böyle polemiklere gerek yok” demişti, demek ki şimdi polemiğe ihtiyaç var.

HDP'li Garo Paylan: Ayasofya'da bir yanda ezan okunsun, bir yanda çan çalsın
OYNAT 00:50
HDP'li Garo Paylan: Ayasofya'da bir yanda ezan okunsun, bir yanda çan çalsın
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, katıldığı bir programda Ayasofya'nın Danıştay kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasıyla ibadete açılması konusunda açıklamalar yaptı. Paylan, benim bir önerim var diyerek başladığı konuşmasında, 'Ayasofya'nın belli bir yerinde kilise olarak biz Hristiyanlar ibadet etsin. Bir yanda ezan, bir yanda çan çalsın.' teklifinde bulundu.


Necip Fazıl'ın Ayasofya sözleri gerçek oldu: Sonunda açıldı
HAYAT
Necip Fazıl'ın Ayasofya sözleri gerçek oldu: Sonunda açıldı
  • Benim önerim şu aslında: Ayasofya tabii ki ibadete açılsın, benim hiçbir itirazım yok. Şöyle bir formül olabilir belki, illa isteniyorsa, Ayasofya çok büyük bir yer, biliyorsunuz belli bir yerinde namaz kılınıyor, zaten ibadete açık. Belli bir yerinde de kilise olarak biz ibadet edebilelim, biz Hıristiyanlar olarak gidelim orada duamızı edebilelim, Ayasofya’nın belli bölümleri var, orada bir de çan olsun. Düşünün bir yanda ezan okunsun, diğer yanda çan çalsın, orta alan da müze olarak herkesin buluşabileceği, Hıristiyanların buluşabileceği bir barış kilisesine, barış camisine ve barış müzesine dönüşsün. Buna ihtiyacımız var. Çünkü 1000 yıl bakın çan çalmış, 500 yıl ezan okunmus bir mabetten bahsediyoruz. Burası kutuplaşmanın, kamplaşmanın, ötekileştirmenin değil, barışın yeri olabilir.

HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı
OYNAT 02:50
HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı
Millet İttifakı'nın ortağı HDP'den Ayasofya'nın 'müze olarak kalması' yönünde çıkış geldi. Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, 'Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir' ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
GÜNDEM
Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

Kuzguncuk’ta saldırıya uğrayan kilise var ya Şirin hanım, orada çan çalıyor, hemen yanında kilisenin bağışladığı arazide bir cami yapılmış, hemen yanında ezan okunuyor. Yani cami ve kilise yan yana, bizim bu deneyimimiz var. Bu deneyimimizi kaybettirmememiz gerekiyor, yani çanın karşısına ezanı koymamalıyız, ezanın karşısına canı koymamalıyız. Bunların bir arada yaşayabildiğini Ayasofya’da gösterebilmeliyiz.

Ayasofya Camii'nin girişindeki müze tabelaları kaldırıldı
OYNAT 00:00
Ayasofya Camii'nin girişindeki müze tabelaları kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor. Caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya ile ilgili geçmişte yapılan bir yanlışı bugün biz düzeltiyoruz
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya ile ilgili geçmişte yapılan bir yanlışı bugün biz düzeltiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Ayasofya başta olmak üzere milletimizin varlığı, birliği, özgürlüğü ile ilgili konularda kararımızı kendimiz veririz. Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik, yine biz camiye döndürüyoruz. 1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldü
OYNAT 02:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Son günlerdeki önemli bir gelişme de Ayasofya'nın statüsü konusunda yaşandı. Müzeden camiye döndürülerek vakfiyesindeki amaca uygun şekilde hizmet verecek olması hepimizi sevindirmiştir. Burada bir kez daha Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum' dedi.

Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi'
OYNAT 00:58
Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi'
Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Câmii'nin aslına rücu etmesi vesileyle; Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak, 'Hayırlı Mübarek Olsun' temennilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dualarınız, gayretleriniz Rabb'im de elhamdülillah 'Nusret'ini gönderdi' ve bugünlere geldik'' ifadelerini kullanırken Mehmet Fırıncı ise, ''Doğrusu ilk defa Sungur abinin vefaatından sonra bizi davet etmiştiniz, orada söylemiştiniz, 'bir zemini hazırlanması lazım' diye ve hakikaten hazırlandı ve geldi elhamdülillah'' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
OYNAT 00:58
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Vali Yerlikaya Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
OYNAT 03:09
Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır
OYNAT 01:48
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Amasya'da Ayasofya'nın cami olmasını değerlendirdi. Erbaş gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ayasofya bizim medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisidir. 86 yıllık bir özlem dün itibariyle Danıştay'ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir. 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazını kılarak, Türkiye'deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır. Rabb'im iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya'yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin. İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'nün açılışında konuştu. Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, 'Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık' ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: ‘Erdoğan Ayasofya’yı açamaz’ dedim yanılmışım
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Meral Akşener: ‘Erdoğan Ayasofya’yı açamaz’ dedim yanılmışım
Daha önce katıldığı bir programda 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi kararından sonra katıldığı TV programında, 'Sayın Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dedim yanılmışım. Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum' dedi.


AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya'nın bütün özellikleri korunacak, bundan sonra daha iyi muhafaza edilecektir
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Papa Francis’in tepkisi kiliseye dönüştürülen Kurtuba Camiiyi hatırlattı
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