Ayasofya'nın önünde hareketlilik: Sabah saatlerinden bu yana çok sayıda kişi geldi
Cami statüsü alan Ayasofya önünde bugün de hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi Ayasofya önüne geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya önündeki polis önleminde incelemelerde bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.
Polis ekiplerinin Ayasofya önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetimleri yerinde kontrol etmek için Ayasofya'ya geldi. Öğlen ezanı okunmasından yaklaşık 20 dakika kadar önce gelen Aktaş, Ayasofya'nın içine girdi. Aktaş, Ayasofya'da yaklaşık 40 dakika kalmasının ardından Ayasofya'dan ayrıldı.