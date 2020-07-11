Ayasofya'nın önünde hareketlilik: Sabah saatlerinden bu yana çok sayıda kişi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yürekleri titreten Ayasofya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan, saat 20.53'te gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasından bir kesit paylaştı. Erdoğan konuşmasında, 'Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir' ifadelerini kullandı.