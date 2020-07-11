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POLİTİKA

Ayasofya'nın önünde hareketlilik: Sabah saatlerinden bu yana çok sayıda kişi geldi

Cami statüsü alan Ayasofya önünde bugün de hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi Ayasofya önüne geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Ayasofya önündeki polis önleminde incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş.
İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

  • Polis ekiplerinin Ayasofya önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da denetimleri yerinde kontrol etmek için Ayasofya'ya geldi. Öğlen ezanı okunmasından yaklaşık 20 dakika kadar önce gelen Aktaş, Ayasofya'nın içine girdi. Aktaş, Ayasofya'da yaklaşık 40 dakika kalmasının ardından Ayasofya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yürekleri titreten Ayasofya paylaşımı
OYNAT 03:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yürekleri titreten Ayasofya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan, saat 20.53'te gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasından bir kesit paylaştı. Erdoğan konuşmasında, 'Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir' ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR EZANA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Öğle namazı saatinde Ayasofya'da ezan okunmasına meydanda bekleyen vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Yüzlerce vatandaş cep telefonlarıyla Ayasofya'da ezan okunmasını kaydetti.

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