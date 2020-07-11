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İSTANBUL

Ayasofya'ya büyük ilgi: Akın akın geliyorlar

Danıştay'ın kararının ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor. Gelen vatandaşlar Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektiriken, yerli ve yabancı basın mensupları da alandaki yayınlarını sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Ayasofya'ya gelen vatandaşlar Türk bayrakları ile fotoğraf çektiriyor.
Ayasofya'ya gelen vatandaşlar Türk bayrakları ile fotoğraf çektiriyor.

Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından Ayasofya'nın bugün ziyaretçilere kapalı olduğu belirtildi.

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Vatandaşlar akın etti

Güvenlik güçlerinin barikatlarıyla girişinin kapatıldığı Ayasofya önüne gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı görevlilerin incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
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100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.


Yayınlar sürüyor

Öte yandan Ayasofya içerisinde de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, bazı yetkililerin kubbe ve minarelerde incelemede bulunduğu görüldü.

Sultanahmet ile Ayasofya meydanlarında turistlerin yoğun ilgisi sürerken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da alanda yayınlarını sürdürüyor.

Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
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Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.


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