Ayasofya'ya büyük ilgi: Akın akın geliyorlar

Danıştay'ın kararının ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor. Gelen vatandaşlar Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektiriken, yerli ve yabancı basın mensupları da alandaki yayınlarını sürdürüyor.
Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor.
Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından Ayasofya'nın bugün ziyaretçilere kapalı olduğu belirtildi.
Vatandaşlar akın etti
Güvenlik güçlerinin barikatlarıyla girişinin kapatıldığı Ayasofya önüne gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektirirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı görevlilerin incelemelerde bulunmak üzere Ayasofya'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.