Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın'da 1,2 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Aydın'da 1,2 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

16:5329/09/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı
İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan kaçak tütün ile makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak tütün bulunduğu belirlenen bir iş yeri, teknik ve fiziki takibe alındı.


Takibin ardından dün akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerindeki aramalarda; kaçak olduğu belirlenen 73 kilogram kıyılmış tütün, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.


Söz konusu ürünlerin toplam piyasa değerinin 1 milyon 200 bin TL olduğu bildirildi. İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.



#Aydın
#Didim
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xiaomi 17 serisi tanıtıldı: Pro ve Pro Max teknik özellikleri ve fiyatı