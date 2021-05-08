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Gündem Aydında feci ölüm Köpeği kurtarayım derken hayatını kaybetti
AYDİN

Aydın'da feci ölüm: Köpeği kurtarayım derken hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde su kuyusuna düşen köpeği kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip kendisi de düşen Salih Yayla (43) boynunun kırılması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Aydında feci ölüm: Köpeği kurtarayım derken hayatını kaybetti
Köpeği kurtarayım derken kuyuya düşüp öldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Besici Salih Yayla, bir köpeğin içinde su olmayan 5 metrelik kuyuya düştüğünü görüp yardıma koştu. Kendi imkanlarıyla köpeği kurtarmaya çalışan Salih Yayla, dengesini kaybedip kuyuya düştü.

Salih Yayla kuyuya düşerek hayatını kaybetti.
DHA
Salih Yayla kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Yakınları haber alamayınca aramaya çıktıkları Salih Yayla’nın kuyuya düştüğünü görüp, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan Salih Yayla’nın boynunu kırılıp öldüğü belirlendi. Kuyuya düşen yavru köpek ise kurtarıldı.

DHA

Yapılan incelemenin ardından Yayla’nın cenazesi Aydın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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