Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: Müdahale eden bekçiye de saldırdılar

Edinilen bilgiye göre Davutlar’da iki grup arasında sebebi henüz açıklanmayan bir kavga meydana geldi. Silah da kullanılan kavgada biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi silahla yaralandı.

Tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi de öfkeli taraftarların saldırısına uğradı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga ve silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye bekçiler de gitti.

Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti. Bunun üzerine taraflar kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı.

Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

REKLAM

FOTOĞRAF 14 Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi. Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti. Aksoy, \"Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.\" ifadelerini kullandı. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. Aydın'daki orman yangını kısmen kontrol altında Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 6 ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü, araçtaki bir erkek yolcu tarafından darp edildi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda şoför B.A. Alsancak Gar Durağı’ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı. Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı’ndan yardım istedi. Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu. Korku dolu anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kayda alındı. İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir kadın şoförün, durak haricinde yolcu almadığı gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı anlar araç içi kamerasına yansırken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder