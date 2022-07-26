Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: Müdahale eden bekçiye de saldırdılar

Edinilen bilgiye göre Davutlar’da iki grup arasında sebebi henüz açıklanmayan bir kavga meydana geldi. Silah da kullanılan kavgada biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi silahla yaralandı.
Tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi de öfkeli taraftarların saldırısına uğradı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga ve silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye bekçiler de gitti.
Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti. Bunun üzerine taraflar kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı.
Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.
FOTOĞRAF 14
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi.
Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti.
Aksoy, \"Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.\" ifadelerini kullandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'daki orman yangını kısmen kontrol altında
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
FOTOĞRAF 6
ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü, araçtaki bir erkek yolcu tarafından darp edildi.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda şoför B.A. Alsancak Gar Durağı’ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.
Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı’ndan yardım istedi.
Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı.
Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu. Korku dolu anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kayda alındı.
İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir kadın şoförün, durak haricinde yolcu almadığı gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı anlar araç içi kamerasına yansırken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
FOTOĞRAF 5
Yangın, Argavlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı.
Havanın kararması ile birlikte gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Gökyüzüne yükselen alevler geceyi gündüze çevirirken, müdahale aralıksız olarak gece boyunca da sürdü. Bölgeye yönlendirilen gece görev yapabilme özelliğine sahip yangın söndürme helikopterleri defalarca sorti atarak alevlere su attı.
Orman ve belediye ekipleri de karadan alevleri kontrol altına almak için canla başla çalıştı. Yer yer güçlenen alevlere müdahalede sivil toplum örgütleri ve gönüllüler de önemli destek sağladı.
Çevre il ve ilçelerden gelen araç ve personel desteği ile bölgede 12 saattir aralıksız olarak yangına müdahale sürüyor.
Söke’deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınında 12'nci saate girilirken, ekipler gece boyunca müdahaleye devam etti. Alevler geceyi aydınlattı, havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.