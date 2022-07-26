Gündem Aydında iki grup arasında silahlı kavga Müdahale eden bekçiye de saldırdılar
AYDIN

Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: Müdahale eden bekçiye de saldırdılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne bağlı Davutlar Mahallesi’nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavganın en ilginç yönü ise öfkesini alamayan tarafların kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırmaları oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Aydında iki grup arasında silahlı kavga: Müdahale eden bekçiye de saldırdılar
Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı

Edinilen bilgiye göre Davutlar’da iki grup arasında sebebi henüz açıklanmayan bir kavga meydana geldi. Silah da kullanılan kavgada biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi silahla yaralandı.

Tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçi de öfkeli taraftarların saldırısına uğradı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre, kavga ve silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye bekçiler de gitti.

Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti. Bunun üzerine taraflar kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı.

Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Aydın'daki orman yangını kısmen kontrol altında
FOTOĞRAF 14
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Title
Argavlı Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Title
Havanın aydınlanmasıyla çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye geldi.
Title
Yangına hava araçlarının yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Title
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyleyebileceklerini belirtti.
Title
Aksoy, \"Bir iki noktada ekiplerin çalışması devam ediyor. 11 uçak, 18 helikopter, karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.\" ifadelerini kullandı.
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Title
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.
Aydın'daki orman yangını kısmen kontrol altında
Aydın'ın Söke ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangına yönelik 11 uçak ve 18 helikopter ile karadan da çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.

İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada
FOTOĞRAF 6
Title
ESHOT Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 (253) hattında çalışan otobüsün kadın şoförü, araçtaki bir erkek yolcu tarafından darp edildi.
Title
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda şoför B.A. Alsancak Gar Durağı’ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada taşıtlara kırmızı ışık yandı. Yeşil ışığın yanmasını bekleyen otobüse binmek isteyenler oldu ancak şoför B.A. yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla yasak olduğu için kapıyı açmadı.
Title
Bu sırada yolculardan G.Y. şoförden kapıyı açmasını istedi ve olumsuz yanıt alınca şoföre hakaret etti. Bunun üzerine B.A. otobüsü uygun bir yere çekerek ESHOT Şoför Destek Hattı’ndan yardım istedi.
Title
Polisin beklendiği sırada sözlü saldırının dozunu artıran zanlı, bir anda şoför koruma kapısını kırdı ve kadın şoföre yumruk attı. Yaşanan arbedede şoför B.A. sol gözünden ve kolundan yaralandı.
Title
Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesi daha büyük bir yaralanmayı önledi. Olay anında yetişen polis, zanlıyı, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme suçlarından gözaltına aldı. Olayın şokuyla gözyaşlarına boğulan şoför B.A. darp raporu aldı ve zanlıdan şikayetçi oldu. Korku dolu anlar ise araç içi kamerasınca saniye saniye kayda alındı.
Title
İzmir'de kadın otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir kadın şoförün, durak haricinde yolcu almadığı gerekçesiyle sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı anlar araç içi kamerasına yansırken şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Söke’deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı
FOTOĞRAF 5
Title
Yangın, Argavlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Title
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı.
Title
Havanın kararması ile birlikte gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Gökyüzüne yükselen alevler geceyi gündüze çevirirken, müdahale aralıksız olarak gece boyunca da sürdü. Bölgeye yönlendirilen gece görev yapabilme özelliğine sahip yangın söndürme helikopterleri defalarca sorti atarak alevlere su attı.
Title
Orman ve belediye ekipleri de karadan alevleri kontrol altına almak için canla başla çalıştı. Yer yer güçlenen alevlere müdahalede sivil toplum örgütleri ve gönüllüler de önemli destek sağladı.
Title
Çevre il ve ilçelerden gelen araç ve personel desteği ile bölgede 12 saattir aralıksız olarak yangına müdahale sürüyor.
Söke’deki orman yangınında alevler geceyi aydınlattı
Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan orman yangınında 12'nci saate girilirken, ekipler gece boyunca müdahaleye devam etti. Alevler geceyi aydınlattı, havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.


Kahramanmaraşta deprem

Kahramanmaraş'ta deprem

Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Suçlulardan alınanFerrari polise verildi

Suçlulardan alınan
Ferrari polise verildi

​Artık otomobil hırsızlarını kovalayacak.
Bölge sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik kritik operasyon.

​Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi.

​Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

1​1 uçak ve 18 helikopter ile müdahale sürüyor.

​İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalıştılar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tarihi mutabakat Türkiye'nin adından söz ettirecek.

He​likopter destekli baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

​Pençe-Yıldırım'da 5 şehidimiz var.

​Nijer'e de 2 tane satılmıştı.

​Kıyıya doğru yüzme köpüklü suya girme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.